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“Hoy cierro un ciclo de 11 años en este club; llegó el momento de tomar nuevos rumbos y vivir nuevas experiencias”

“Me llevaré cada recuerdo con mucho orgullo, cariño y alegría”, escribió en sus redes sociales el joven delantero Andrés Torres para comunicar su salida de Universidad de Chile.

Periodista de Radio ADN desde 2022. Forma parte del equipo de Deportes como redactor web, donde cubre la actualidad del fútbol, tenis y otras disciplinas.Bastián Lizama

Instagram @atorressss19

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Universidad de Chile sumó una inesperada baja en sus divisiones inferiores. A través de redes sociales, el joven delantero Andrés Torres anunció su salida del club luego de once años, período en el que completó gran parte de su proceso formativo.

El jugador de 19 años, que se desempeñaba como centrodelantero, era uno de los goleadores destacados de la categoría Proyección de la U. Sin embargo, una fallida transferencia a Racing de Córdoba, a inicios del 2026, cambió el rumbo de su carrera.

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Desde entonces, Torres perdió continuidad y vio reducida su participación en la categoría. Al no recibir un contrato profesional, el atacante optó por cerrar su ciclo en la institución antes de cumplir el objetivo de debutar con el primer equipo.

“Hoy se cierra un ciclo de 11 años en este club. Quiero agradecer a cada entrenador, compañero y funcionario que fue parte de este hermoso camino", escribió el futbolista en una publicación en su cuenta de Instagram.

“Hoy llega el momento de tomar nuevos rumbos, vivir nuevas experiencias y afrontar nuevos desafíos. Gracias a este club soy el futbolista que soy hoy en día. Aquí crecí, aprendí y viví momentos que marcaron mi vida para siempre", agregó.

Finalmente, Andrés Torres señaló que “me llevaré cada recuerdo con mucho orgullo, cariño y alegría. Ahora comienza un nuevo camino, con la misma ilusión, el compromiso y las ganas de seguir creciendo. Gracias por todo U. de Chile".

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