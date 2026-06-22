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“El Arsenal y otros clubes de la Premier están interesados en él; es considerado el próximo Alexis en Chile”

El director deportivo del Midtjylland, Kristian Kjaer, habló sobre el futuro de Darío Osorio y confirmó el interés de varios equipos de Inglaterra por el delantero chileno.

Bastián Lizama

@LaRoja

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Darío Osorio promete ser uno de los grandes protagonistas del próximo mercado de fichajes. El delantero chileno, figura en el Midtjylland de Dinamarca, ha despertado el interés de importantes clubes europeos y todo indica que su salto a una de las grandes ligas es inminente.

Así lo confirmó Kristian Kjaer, director deportivo del equipo danés, quien habló con el medio inglés Standard Sport, donde reconoció que el Arsenal y otros equipos de la Premier League siguen de cerca al atacante formado en Universidad de Chile.

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“Sabemos que el Arsenal ha estado interesado en Osorio, pero también sabemos que otros clubes de la Premier League han hecho lo mismo”, afirmó el dirigente.

“También creo que es bien sabido que el Bournemouth ya se interesó por él en el pasado. Hay otros clubes de la Premier League que también lo están considerando”, agregó Kjaer.

Osorio, el próximo Alexis Sánchez

En esa línea, el director deportivo del Midtjylland destacó las condiciones del seleccionado de La Roja y aseguró que tiene características ideales para triunfar en Inglaterra. “En mi opinión, le sirve muy bien a la Premier League porque tiene una mentalidad muy trabajadora”, afirmó.

Pero Kjaer fue más lejos y comparó al oriundo de Hijuelas con Alexis Sánchez. “Sus transiciones defensivas son increíbles, su velocidad punta es increíble. Extremo derecho zurdo puede ir a la derecha y a la izquierda de su rival directo. Lo tiene todo, se le considera el próximo Alexis Sánchez en Chile. Creo que puede marcar la diferencia en la Premier League", remarcó.

El dirigente también reconoció que la venta inminente de Darío Osorio forma parte del modelo de traspasos del club danés. “Nuestra fortaleza reside en nuestra capacidad para identificar el potencial que se adapta al estilo de juego del Midtjylland”, explicó.

Finalmente, dejó entrever que el título conseguido por el Arsenal en la Premier League podría alterar la planificación del equipo inglés en el mercado, incluyendo la posible llegada de Osorio. “Creo que eso también podría desestabilizarlos un poco y ver cómo puede mantener esa posición para la próxima temporada. No lo sé. Ya veremos cómo termina todo”, concluyó.

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