Trump da por terminado el alto el fuego con Irán y descarta negociar: “Es una pérdida de tiempo”

El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, afirmó este miércoles que el alto el fuego con Irán “ha terminado”, luego de los más recientes intercambios de hostilidades entre fuerzas estadounidenses y la república islámica.

Las declaraciones fueron realizadas durante la cumbre de la OTAN en Ankara, donde el mandatario fue consultado por la vigencia de la tregua firmada entre Washington y Teherán el pasado 17 de junio.

“Por lo que a mí respecta, ha terminado”, señaló Trump, dando por cerrado el acuerdo.

Tensión con Irán golpea al petróleo

El mandatario republicano endureció el tono contra Teherán y descartó retomar conversaciones en el corto plazo. “Es una pérdida de tiempo tratar con ellos”, sostuvo, acusando además al régimen iraní de tergiversar los términos del alto el fuego alcanzado semanas atrás.

Trump también cuestionó la postura de Irán respecto de su programa nuclear. Según dijo, “todo el mundo estuvo de acuerdo: nada de armas nucleares”, pero acusó a Teherán de luego negar públicamente ese punto. “Salen y bromean con la prensa, dicen que ni siquiera hablamos de ello”, agregó.

El presidente estadounidense escaló aún más sus declaraciones al calificar a Irán como un país dirigido por “gente enferma” y advertir que, si el régimen tuviera un arma nuclear, “la usarían”.

El impacto económico fue inmediato: los precios del petróleo subieron cerca de un 5% tras las declaraciones de Trump, reflejando la preocupación de los mercados ante una posible nueva escalada militar en una zona clave para el suministro energético global.