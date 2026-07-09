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La emotiva referencia de Cecilia Morel a Piñera por los 200 años de la Presidencia: “No habría dejado hablar a nadie más”

La exprimera dama representó al exmandatario en la ceremonia en La Moneda y destacó el valor de la democracia, la institucionalidad y el legado republicano de Chile.

Nelson Quiroz

AGENCIA UNO

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La exprimera dama Cecilia Morel participó este jueves en la conmemoración de los 200 años de la Presidencia de la República y aprovechó su intervención para rendir homenaje a los mandatarios que han encabezado el país, destacando el valor de la institucionalidad democrática y el legado que representa La Moneda para las futuras generaciones.

Durante la ceremonia encabezada por el Presidente José Antonio Kast, Morel afirmó que la conmemoración refleja “el espíritu republicano de nuestro país” y recordó a todos los expresidentes desde Manuel Blanco Encalada, primer presidente de Chile.

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“Quiero homenajear a todos los expresidentes por todo lo que han hecho por este país. Para nosotros es un orgullo esta institucionalidad que se crea a partir de esta primera presidencia”, señaló. Asimismo, sostuvo que “estos muros guardan un legado que va más allá de lo físico; guardan el legado de la democracia y de la institucionalidad”, expresando su deseo de que “en 200 años más otros chilenos puedan seguir celebrando y conmemorando esta democracia”.

Morel explicó que asistió en representación del expresidente Sebastián Piñera y cerró su intervención con un recuerdo cargado de humor sobre su esposo. “Sé que estoy aquí representando a mi marido Sebastián Piñera, y me río porque comentábamos que nada le gustaba más que la historia. Si le hubiera tocado hablar a él, no hubiera dejado hablar a nadie más, porque les habría contado la historia desde antes de que existiera Chile como nación”, bromeó.

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Finalmente, llamó a “seguir celebrando y resguardando, como lo han hecho generaciones anteriores, nuestra institucionalidad y nuestra democracia”, en una ceremonia que reunió a exautoridades y familiares de expresidentes en el Palacio de La Moneda y el Museo Histórico Nacional.

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