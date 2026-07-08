Senadores de oposición anuncian reserva de constitucionalidad por norma de megarreforma: “Es abiertamente inconstitucional”

Los senadores Ricardo Celis (PPD), Alfonso De Urresti (PS) y Diego Ibáñez (FA) anunciaron que presentarán una reserva de constitucionalidad respecto de los artículos 12, 13, 14, 15 y 16 que reforman el Sistema de Evaluación de Impacto Ambiental (SEIA).

Los parlamentarios cuestionan estas disposiciones que abordan la restitución de gastos por la anulación judicial de una Resolución de Calificación Ambiental (RCA). Según explicaron, dichas normas fueron presentadas por el Ejecutivo en cinco redacciones distintas durante la misma jornada.

A juicio de los legisladores, el articulado en cuestión abre espacio a normas que comprometen el adecuado equilibrio entre el desarrollo de proyectos, la protección del interés público y el respeto por las competencias de los tribunales y de los órganos del Estado.

La reserva de constitucionalidad se fundamenta en una eventual infracción a los artículos 19 N° 3, 19 N° 20, 38, 76 y 77 de la Constitución, relacionados con el debido proceso, la igualdad ante las cargas públicas, la responsabilidad del Estado y la independencia y atribuciones de los tribunales de justicia.

“El ministro Quiroz ha hecho una serie de triquiñuelas”

El senador Ricardo Celis señaló que “cuando ha llegado la hora de conversar sobre la indemnización a RCA recalificadas negativamente, el gobierno y el oficialismo han hecho una martingala de indicaciones, situaciones, reposiciones, mostrando cierta improvisación ”.

Ricardo Celis | FOTO: OSCAR GUERRA/UNO NOTICIAS / Oscar Guerra Ampliar

“Y como nosotros no estamos dispuestos a un juego supuestamente democrático, nos hemos retirado porque no tenemos la disposición ni la disponibilidad para un ejercicio de esa naturaleza (...) y además hicimos reserva de constitucionalidad”, agregó.

Por su parte, el senador Alfonso De Urresti afirmó que “lamentamos que la discusión extensa termine con una improvisación, una más del Ministro de Hacienda, cambiando por quinta vez el texto de la norma”.

Alfonso De Urresti | Agencia UNO / Diego Martin Ampliar

“El ministro (Jorge Quiroz) tendrá que responder por esta incapacidad , esta impericia de llevar adelante una norma de esta naturaleza”, añadió.

En tanto, el senador Diego Ibáñez aseguró que “el ministro Quiroz ha hecho una serie de triquiñuelas. Nosotros nos hemos retirado de la comisión y hemos manifestado que es abiertamente inconstitucional esta norma”.

Diego Ibáñez | Agencia UNO Ampliar