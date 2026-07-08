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FOTOS. No era el objetivo: mujer de 59 años queda en riesgo vital tras ataque armado contra su casa en El Bosque

Uno o más sujetos percutaron más de 10 disparos contra la vivienda, mientras que la víctima recibió dos impactos de bala, uno en el tórax y otro en el abdomen.

Cristóbal Álvarez

No era el objetivo: mujer de 59 años queda en riesgo vital tras ataque armado contra su casa en El Bosque

Una mujer de 59 años permanece en riesgo vital tras recibir dos impactos de bala durante un ataque contra su vivienda en la comuna de El Bosque, en la zona sur de Santiago.

El hecho ocurrió durante la madrugada en un domicilio ubicado en calle Los Pimientos, donde uno o más sujetos efectuaron más de 10 disparos mientras la víctima se encontraba junto a su pareja.

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La mujer salió hasta la entrada de la casa y fue alcanzada por un impacto en el tórax y otro en el abdomen. Posteriormente, fue trasladada hasta el Hospital El Pino, donde permanece internada en condición grave.

El fiscal del Equipo contra el Crimen Organizado y Homicidios, Nicolás Núñez, señaló que los atacantes aparentemente se movilizaban en un vehículo. Además, indicó que, de acuerdo con los antecedentes preliminares, la mujer no habría sido el objetivo del ataque.

La víctima no mantiene antecedentes policiales. La Brigada de Homicidios de la PDI, en conjunto con el equipo ECOH del Ministerio Público, quedó a cargo de las diligencias para establecer la dinámica del hecho e identificar a los responsables.

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