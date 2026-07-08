Nuevo feriado regional en Chile avanza en el Congreso: esta es la fecha que buscan declarar festivo

Un nuevo feriado regional podría sumarse al calendario en Chile. La Comisión de Gobierno Interior de la Cámara de Diputadas y Diputados aprobó por unanimidad el proyecto que busca declarar el 10 de agosto como festivo en la Región de Tarapacá, durante los años 2026 y 2027.

La iniciativa, impulsada por el diputado Carlos Carvajal y respaldada por los parlamentarios Álvaro Jofré y Ximena Naranjo, busca reconocer la importancia cultural, religiosa e histórica de la festividad de San Lorenzo, celebración que cada año convoca a más de 200 mil personas en el pueblo de Tarapacá.

Feriado de San Lorenzo: la tradición que busca reconocimiento legal

Durante la presentación del proyecto, el diputado Carvajal destacó el profundo arraigo de esta festividad en la zona norte del país. “Para nuestra región, San Lorenzo no es solo una celebración religiosa. Es una expresión de identidad, de historia y de patrimonio vivo”, sostuvo ante la comisión.

El parlamentario también subrayó la relación de esta conmemoración con la historia minera del norte. “San Lorenzo es parte del alma del Norte Grande”, afirmó, recordando además que la operación de rescate de los 33 mineros en 2010 fue denominada “Operación San Lorenzo”.

Según explicó Carvajal, la festividad está ligada a la pampa, la religiosidad popular y la memoria de miles de familias. En esa línea, planteó que San Lorenzo representa “un espacio de encuentro, fe y pertenencia” para la comunidad regional y los peregrinos que cada año participan en la celebración.

Durante el debate legislativo, los integrantes de la comisión respaldaron la necesidad de reconocer expresiones culturales propias de los territorios, comparando esta iniciativa con otros feriados de carácter regional o identitario, como el We Tripantu, el natalicio de Bernardo O’Higgins o la festividad de la Virgen del Carmen.

Tras su aprobación unánime en comisión, el proyecto quedó listo para ser puesto en tabla en la Sala de la Cámara. Si supera esa votación, deberá continuar su tramitación en el Senado antes de convertirse en ley.