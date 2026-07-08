La emergencia climática que afecta al sur de Chile sumó un nuevo episodio crítico durante este miércoles, luego de que organismos de respuesta evaluaran viviendas con riesgo de colapso en el sector El Boldo, en la comuna de Corral, región de Los Ríos.

La alerta fue difundida por la Red Geocientífica de Chile, que informó que existen “casas al borde del colapso” producto de los deslizamientos de tierra registrados en la zona, donde las intensas precipitaciones han provocado remociones en masa y afectaciones estructurales.

La situación ocurre en medio de un sistema frontal que ha dejado graves consecuencias en Corral. El alcalde de la comuna, Claudio González, detalló que hasta este miércoles se contabilizaban 32 emergencias, de las cuales 18 corresponden a remociones en masa que afectaron viviendas en distintos niveles.

“Tuvimos una jornada y una noche muy largas. Nuestros vecinos sufrieron harto el embate de la lluvia, con inundaciones, remociones en masa, anegamientos de viviendas y cortes de camino”, señaló el jefe comunal.

Gobierno mantiene monitoreo

El subsecretario del Interior, Máximo Pavez, aseguró que todos los recursos del Estado están desplegados para enfrentar la emergencia y descartó, por ahora, declarar zona de catástrofe.

“No está por ahora en el horizonte la declaración de un estado de excepción constitucional”, indicó la autoridad, quien sostuvo que la situación se mantiene bajo control y con apoyo operativo en las zonas afectadas.

En paralelo, el Presidente José Antonio Kast calificó como “crítica” la situación que enfrenta el sur del país y confirmó que las Fuerzas Armadas y policías volverán a desplegarse para apoyar a las comunidades afectadas.