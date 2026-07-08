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La U hace oficial un nuevo movimiento en el mercado: contrato hasta 2028

Los azules anunciaron la renovación de Maximiliano Guerrero, quien extendió su vínculo con el club por las próximas dos temporadas.

Periodista de Radio ADN desde 2022. Forma parte del equipo de Deportes como redactor web, donde cubre la actualidad del fútbol, tenis y otras disciplinas.Bastián Lizama

Agencia Uno

Agencia Uno / Pablo Ovalle Isasmendi

Universidad de Chile concretó otro de sus objetivos en el mercado de pases. Tras oficializar el fichaje del extremo argentino Gonzalo Reyna y acordar el regreso del arquero José Alburquenque, los azules confirmaron la renovación de una de sus figuras.

Se trata de Maximiliano Guerrero, cuya extensión de contrato fue oficializada por el club a través de sus redes sociales. El extremo derecho alcanzó un acuerdo con la dirigencia y seguirá ligado a la institución hasta fines de 2028.

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“Estamos felices de confirmar que nuestro delantero Maximiliano Guerrero selló su renovación con Universidad de Chile y seguirá representando al club hasta fines de 2028″, escribió la U en un comunicado.

“Estoy muy contento, era algo que buscaba hace tiempo y me toma en un muy buen momento. Estoy muy feliz de seguir vistiendo esta camiseta, es un orgullo tremendo”, declaró Guerrero tras sellar el nuevo acuerdo.

“Quiero ganar cosas importantes con la U, tenemos que ganar un campeonato, es lo que queremos todos. Además, de seguir haciendo goles y aportar al equipo sea como sea, ojalá quedar en la historia, es lo que uno anhela en este club tan grande”, agregó.

En la presente temporada, el atacante de 26 años se ha transformado en el máximo goleador de la U con 10 tantos entre todas las competencias, siendo además uno de los jugadores más utilizados por Fernando Gago desde su llegada al Centro Deportivo Azul.

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