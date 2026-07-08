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Kidd Voodoo sorprende con un anuncio histórico: llega por primera vez al Estadio Monumental

El artista chileno enfrentará un nuevo desafío.

Nelson Quiroz

Agencia Uno

Agencia Uno / Diego Martin

Kidd Voodoo sigue consolidando su ascenso como uno de los artistas más exitosos de la música chilena.

Este miércoles se confirmó que el cantante se presentará por primera vez en el Estadio Monumental, donde ofrecerá el que fue anunciado como el show más grande de su carrera.

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Agencia Uno / Diego Martin

El anuncio fue realizado por la productora Bizarro a través de redes sociales, donde destacó el histórico salto del intérprete de Sátiro. “¡Hoy la euforia se siente más fuerte que nunca! Kidd Voodoo llega por primera vez al Estadio Monumental este 7 de diciembre, con el show más grande de su carrera”, señalaron en la publicación.

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La preventa de entradas comenzará el lunes 13 de julio a las 10:00 horas, con un 20% de descuento para clientes Cuenta Corriente Digital de BancoEstado. En tanto, la venta general se iniciará el miércoles 15 de julio a las 10:30 horas, o una vez que se agote el stock destinado a la preventa, a través de Puntoticket.

El anuncio marca un nuevo hito para Kidd Voodoo, quien atraviesa uno de los mejores momentos de su carrera tras una seguidilla de éxitos y multitudinarias presentaciones.

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