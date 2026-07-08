Una familia de cinco integrantes fue emboscada mientras se desplazaba en un vehículo por Quinta Normal, donde un sujeto que los esperaba en una esquina disparó al menos 14 veces y dejó a dos hombres gravemente heridos, uno de ellos en riesgo vital.

El ataque ocurrió en la intersección de Samuel Izquierdo con calle Siete, cuando las víctimas se dirigían a realizar un trámite familiar. De acuerdo con los primeros antecedentes, el agresor permaneció durante algunos minutos en el lugar antes de abrir fuego contra el automóvil.

“En esta intersección, a bordo de un vehículo iban cinco ocupantes, quienes fueron interceptados por un individuo que efectuó múltiples disparos contra este automóvil, resultando dos personas gravemente lesionadas”, explicó el fiscal ECOH, Jorge Carmona.

Producto de la balacera, resultaron heridos el conductor, un hombre de 44 años , y un adulto mayor de 77 años . Pese a la gravedad de sus lesiones, ambos lograron llegar por sus propios medios hasta el Hospital Félix Bulnes.

El adulto mayor permanece internado en riesgo vital, mientras que el conductor también sufrió heridas de gravedad.

Según detalló el persecutor, los antecedentes recopilados hasta ahora apuntan a que el ataque fue planificado. “Hay una persona que los estaba esperando en la intersección de estas calles a fin de efectuar los disparos”, agregó.

La Fiscalía ECOH mantiene diligencias en distintos puntos, incluyendo el sitio del suceso y el recinto asistencial donde permanecen las víctimas, con el objetivo de reconstruir la dinámica del ataque e identificar al responsable.