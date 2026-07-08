Viajaba un niño de 7 años: ataque a balazos contra auto en Quinta Normal deja dos heridos graves

Un ataque armado registrado en Quinta Normal dejó a dos hombres gravemente heridos, uno de ellos en riesgo vital, luego de que un sujeto disparara contra el vehículo en que se trasladaba un grupo familiar rumbo a un velorio.

De acuerdo con los antecedentes preliminares, en el automóvil viajaba también un niño de 7 años, quien no resultó herido. El atacante habría esperado el paso del vehículo para abrir fuego y posteriormente escapar del lugar.

Las víctimas corresponden al conductor, un hombre de 44 años, quien logró llegar herido hasta el Hospital Félix Bulnes, y un adulto mayor de 77 años, que permanece en condición de extrema gravedad.

El conductor mantiene antecedentes policiales, por lo que una de las hipótesis investigativas apunta a un eventual ajuste de cuentas o ataque por venganza.

Las diligencias buscan establecer la dinámica del hecho e identificar al responsable de los disparos.