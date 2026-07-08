;

VIDEO. Viajaba un niño de 7 años: ataque a balazos contra auto en Quinta Normal deja dos heridos graves

Las víctimas, de 44 y 77 años, se dirigían a un velorio junto a un grupo familiar cuando un sujeto que los esperaba abrió fuego contra el vehículo.

Cristóbal Álvarez

Viajaba un niño de 7 años: ataque a balazos contra auto en Quinta Normal deja dos heridos graves

Un ataque armado registrado en Quinta Normal dejó a dos hombres gravemente heridos, uno de ellos en riesgo vital, luego de que un sujeto disparara contra el vehículo en que se trasladaba un grupo familiar rumbo a un velorio.

Revisa también:

ADN

De acuerdo con los antecedentes preliminares, en el automóvil viajaba también un niño de 7 años, quien no resultó herido. El atacante habría esperado el paso del vehículo para abrir fuego y posteriormente escapar del lugar.

Las víctimas corresponden al conductor, un hombre de 44 años, quien logró llegar herido hasta el Hospital Félix Bulnes, y un adulto mayor de 77 años, que permanece en condición de extrema gravedad.

El conductor mantiene antecedentes policiales, por lo que una de las hipótesis investigativas apunta a un eventual ajuste de cuentas o ataque por venganza.

Las diligencias buscan establecer la dinámica del hecho e identificar al responsable de los disparos.

Contenido patrocinado

Laura Prieto se sincera tras rumores de una nueva relación luego de ser vista junto a misterioso galán: &#039;Me van a ver muchas veces...&#039;

Laura Prieto se sincera tras rumores de una nueva relación luego de ser vista junto a misterioso galán: 'Me van a ver muchas veces...'

Alza de virus respiratorios en 2026: El peligro de dar jarabes a los niños con tos prolongada

Alza de virus respiratorios en 2026: El peligro de dar jarabes a los niños con tos prolongada

El imperdible show gratuito que reunirá a dos potentes bandas chilenas en Santiago

El imperdible show gratuito que reunirá a dos potentes bandas chilenas en Santiago

Kidcore: la tendencia que demuestra que la moda también puede ser divertid

Kidcore: la tendencia que demuestra que la moda también puede ser divertid

Cantó tanto un clásico de Oasis que terminó hablando como Mickey Mouse: Liam Gallagher reaccionó al viral momento

Cantó tanto un clásico de Oasis que terminó hablando como Mickey Mouse: Liam Gallagher reaccionó al viral momento

&#039;El final más increíble&#039;: Vin Diesel enciende los motores de &#039;Fast Forever&#039; con un emotivo mensaje desde el set

'El final más increíble': Vin Diesel enciende los motores de 'Fast Forever' con un emotivo mensaje desde el set

Ruidosa Fest 2026: Todo lo que debes saber de la edición que celebra una década del festival creado por Francisca Valenzuela

Ruidosa Fest 2026: Todo lo que debes saber de la edición que celebra una década del festival creado por Francisca Valenzuela

Emilia Dides compartió como ha crecido su hija Mía Ignacia: &#039;usa ropa de 12 meses y tiene 5&#039;

Emilia Dides compartió como ha crecido su hija Mía Ignacia: 'usa ropa de 12 meses y tiene 5'

Auditor dejó loco al Rumpy con la incursión con la cuñada de su hijo 30 años menor: &#039;Ella estaba a una semana de casarse&#039;

Auditor dejó loco al Rumpy con la incursión con la cuñada de su hijo 30 años menor: 'Ella estaba a una semana de casarse'

El siguiente artículo se está cargando

ADN Radio
En vivo

Tu contenido empezará después de la publicidad

Hable con el programa

Programación

Ciudades

Elige una ciudad

Compartir

URL copiada al portapapeles

Más acciones

Suscríbete

Tu contenido empezará después de la publicidad