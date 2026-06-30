Ray-Ban Meta y Oakley Meta llegan oficialmente a Chile: precios y dónde comprar los lentes con cámara e IA

Esta semana se concretó la llegada oficial a Chile de los anteojos inteligentes Ray-Ban Meta y Oakley Meta, dos líneas desarrolladas junto a Meta que incorporan funciones de inteligencia artificial, cámara integrada y audio de oído abierto.

Los modelos permiten hacer consultas mediante comandos de voz, realizar traducciones en directo, escuchar música e incluso llamar a alguien se asilar a la persona del entorno, entre otras funciones.

Precios de los Ray-Ban y Oakley Meta en Chile

Los Ray-Ban Meta (Gen 2) están disponibles desde $450.000 en versiones con cristales transparentes, polarizados y Transitions. En tanto, la línea Ray-Ban Meta Optics, que incluye modelos con cristales graduados como Blayzer Optics y Scriber Optics, tendrá precios desde $510.000 .

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La línea Oakley Meta está compuesta por los modelos HSTN y Vanguard, orientados a quienes realizan actividades deportivas o al aire libre. Ambos integran cámara, audio abierto y acceso a Meta AI.

Los Oakley Meta Vanguard incorporan cristales PRIZM, cámara ultra gran angular de 12 MP, reducción de ruido del viento, resistencia al agua y polvo IP67, y compatibilidad con cascos de ciclismo. Su precio parte en $590.000 . Los Oakley Meta HSTN incluyen resistencia al agua IPX4 y distintas configuraciones de cristales.

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¿Dónde comprar los Ray-Ban Meta y Oakley Meta en Chile?

Los anteojos se pueden comprar en tiendas Ray-Ban, tiendas Oakley y puntos seleccionados de EssilorLuxottica, como Sunglass Hut, Solaris, Ópticas GMO y Ópticas Place Vendôme.

También estarán disponibles mediante distribuidores autorizados como Ópticas Rotter & Krauss, JPT, Chilelentes.cl, Lens.cl y Ebest.cl.

Por lo demás, con el lanzamiento, Chile se suma a Perú y Colombia, países donde los anteojos también debutan este martes de forma simultánea. Se trata de los primeros países en Latinoamérica en tenerlos disponibles después de Brasil, donde la línea ya se comercializa desde finales de 2025.