Brutal muerte sacude a conocida chica reality: “Necesito desconectarme para vivir este duelo”

Con suerte pudo escribir un mensaje en sus redes sociales. La conocida chica reality Julia Fernández informó la triste pérdida que sufrió durante las últimas horas.

“Con profundo dolor en el corazón, comunico que hoy Dios llevó uno de sus mayores guerreros, Valmor Naercio Adam”, partió comentando en su Instagram.

La brasileña comentó que este hombre era “mucho más que un tío, para mí un padre, uno de los grandes amores de mi vida”, quien había batallado con un cáncer por cinco años.

Y agregó que había dejado todo de lado, incluida su participación en Cannes, hasta donde había viajado.

“Agradezco sinceramente a todas las marcas y diseñadores que me acompañarían esta semana en el Festival de Cannes. Con pesar, les informo que he cancelado todos mis compromisos y ya estoy en camino a Brasil. En este momento, necesito estar con mi familia tanto como ellos me necesitan a mí”, indicó.

Finalmente, Julia comunicó que “durante esta semana no estaré respondiendo mensajes. Pido disculpas por los compromisos pendientes y agradezco de corazón la confianza en mi trabajo. Necesito desconectarme de las redes sociales por un tiempo para vivir este duelo”.