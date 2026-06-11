Querellado por falsificación y acusado de estafar a jugadores: los antecedentes contra Milovan Kegevic, nuevo presidente del tenis chileno

Milovan Kegevic, de 52 años, fue elegido el pasado sábado 6 de junio como nuevo presidente de la Federación de Tenis de Chile para el período 2026-2030, luego de imponerse por 7 votos contra 6 en las elecciones realizadas en las dependencias del Comité Olímpico de Chile.

El dirigente, que hasta ahora encabezaba la Asociación de Tenis de la Quinta Región, asumirá a finales de junio la conducción del tenis nacional durante los próximos cuatro años.

Sin embargo, su llegada al principal cargo dirigencial de este deporte se produce en medio de una serie de cuestionamientos que abarcan desde conflictos judiciales hasta denuncias por presuntas irregularidades administrativas que afectaron directamente a deportistas.

La disputa judicial por Valle Dorado

Uno de los antecedentes que rodean al nuevo presidente corresponde al conflicto judicial que mantiene con los propietarios del complejo deportivo Valle Dorado, ubicado en Villa Alemana, liderado por Leonardo “Nano” Zuleta, quien es recordado en el mundo del tenis por ser el formador de Nicolás Massú.

Según los antecedentes recopilados por ADN Deportes, el conflicto se habría originado cuando los dueños del recinto detectaron que Kegevic utilizaba las instalaciones para actividades personales y profesionales. Posteriormente, el dirigente inició acciones civiles, argumentando que mantenía un contrato de comodato que le permitía hacer uso del recinto.

Fernando Monsalve, abogado penalista que representa a los propietarios de Valle Dorado, sostiene que el documento presentado por Kegevic nunca fue reconocido por sus representado. “Se me acercan los propietarios para decir que esta persona está demandando o ejerciendo una acción civil en contra de los dueños para quedarse en el lugar, alegando que existía un comodato. Entonces, pide una indemnización porque le desconocen este supuesto comodato, que es un préstamo de uso, que es facilitar el uso de las instalaciones por cierto tiempo”, explicó en diálogo con ADN Deportes.

Según el jurista, las dudas sobre la autenticidad del documento llevaron a los propietarios a encargar peritajes especializados. “Cuando me contactan, los dueños señalan que nunca firmaron este comodato, que no lo conocen. Por lo tanto, procedo a contactar a peritos especialistas en huellas dactilares y en firmas para que realicen un análisis. El resultado señala que no corresponde a quien dice ser la firma ni la huella dactilar, por lo tanto es un documento falso”, afirmó.

“Producto de lo anterior, se presentó una querella criminal por falsificación y uso malicioso de instrumento privado y otros delitos en contra de esta persona y contra todos quienes resulten responsables”, agregó Monsalve, sosteniendo que estos antecedentes derivaron en la presentación de acciones penales.

Por el momento, los propietarios se encuentran a la espera de la restitución del recinto, con el fin de poder vender el espacio y que los nuevos interesados en hacerse parte del terreno puedan llevar a cabo un proyecto que producto de lo anterior, no se ha podido realizar

Los Juegos Nacionales que expusieron la gestión de Kegevic

Otro de los episodios a los que tuvo acceso ADN Deportes tras la elección de Milovan Kegevic como presidente de la Federación de Tenis de Chile ocurrió durante los Juegos Deportivos Nacionales de Temuco en 2024.

Cuatro tenistas de la Región de Valparaíso, Laura Rodríguez, Sebastián Vera, Alonso Linares y una exponente que optó por no hacer público su nombre, denunciaron ante la Federación de Tenis de Chile una serie de irregularidades ocurridas durante el proceso de selección, inscripción y participación de la delegación regional.

Según el informe remitido al organismo, los problemas comenzaron antes del viaje a La Araucanía. Los deportistas acusan incertidumbre respecto de los criterios de selección, las nóminas y las condiciones de participación. Además, sostienen que el clasificatorio femenino comprometido por la asociación nunca se realizó pese a que Úrsula Cortez, futura tesorera de la federación y en ese entonces encargada del tenis regional femenino, les solicitó pagos de inscripción.

Los afectados aseguran que durante semanas recibieron información contradictoria sobre acreditaciones, alojamiento, transporte y participación en el evento, pero la preocupación llegó a tal punto que el 23 de septiembre de 2024 enviaron un correo a dirigentes de la Federación de Tenis de Chile solicitando ayuda.

“Cuando me empecé a dar cuenta de estas irregularidades, le solicité ayuda a Iván Navarro, que ahora es el vicepresidente electo y en ese tiempo era director, para que nos ayudaran, porque íbamos a perder la oportunidad de competir por esta negligencia que tuvo Milovan de no inscribirnos en el IND y acreditarnos”, señaló Laura Rodríguez en diálogo con ADN Deportes.

Pese a las dudas, los jugadores viajaron a Temuco convencidos de que estaban habilitados para competir. Incluso fueron incorporados al cuadro oficial y al llegar al torneo descubrieron que no contaban con los beneficios que recibían las demás delegaciones. “La Federación de Tenis nos apadrinó a través del actual director Juan Bugueño. Nos hizo el reembolso de los pasajes, porque cada uno compró su pasaje con la esperanza de que Milovan nos devolviera el dinero, que al final no sucedió. Cuando llegamos a Temuco, él nos había hecho una reserva en un hotel que estaba cerca del estadio donde se iban a jugar tenis. Fue gracias a él que nosotros pudimos solucionar el tema de la alimentación allá”, recordó Rodríguez.

La situación quedó al descubierto cuando los propios deportistas consultaron ante los encargados de acreditación y descubrieron que no figuraban inscritos ante el Instituto Nacional de Deportes. “Era súper contrastante la realidad de las otras delegaciones con la nuestra. Tenían derecho a transporte, tenían su alojamiento asegurado en un hotel donde estaban todas las delegaciones. La alimentación se realizaba en el Hotel Dreams de Temuco y desde ahí salía el transporte hacia el estadio donde se jugaba tenis. Nosotros estábamos aparte simplemente porque no estábamos acreditados”, explicó la jugadora.

Una vez detectada la irregularidad, el Instituto Nacional de Deportes determinó la exclusión de los representantes de Valparaíso. “Cuando el IND se dio cuenta de que nosotros estábamos jugando sin acreditación, nos descalificó porque no teníamos seguro médico y ellos podían enfrentar eventuales demandas. Fue bastante humillante, decepcionante y al final fue una mala experiencia haber ido. Perdimos tiempo, dinero y la oportunidad de poder competir de buena forma en los Juegos Nacionales de ese año”, concluyó Laura Rodríguez.

Uno de los testigos que presenció la situación de una de las jugadoras, pero que prefirió reservar su identidad, comentó a ADN Deportes que “me acuerdo haberla visto llorar de pura impotencia. Tuvo que pagar el pasaje de Quilpué a Valparaíso, Valparaíso-Santiago y de Santiago a Temuco. No podemos tener dirigentes corruptos ni abusadores”.

Hasta el día de hoy, los cuatro representantes nunca han tenido respuesta de lo ocurrido por parte de la Asociación de Tenis de la Quinta Región.

El historial de nueve causas judiciales que acompaña el arribo de Kegevic a la Federación de Tenis

A los cuestionamientos por el caso Valle Dorado y las denuncias relacionadas con los Juegos Nacionales de Temuco se suma otro antecedente que acompaña la llegada de Milovan Kegevic a la presidencia de la Federación de Tenis de Chile: su historial judicial.

De acuerdo con un levantamiento de causas realizado por ADN Deportes, Kegevic ha estado vinculado a al menos nueve procesos judiciales de diversa naturaleza entre 2007 y 2026, incluyendo causas por lesiones en contexto de violencia intrafamiliar, fraude al fisco, falsificación de documentos, asociación ilícita, estafa, apropiación indebida, conducción en estado de ebriedad, obtención fraudulenta de créditos, contrabando y amenazas.

Sin embargo, ninguna de las causas revisadas registra actualmente una condena penal firme en contra del dirigente. Varias terminaron mediante suspensiones condicionales del procedimiento, acuerdos reparatorios, decisiones de no perseverar por parte del Ministerio Público o sobreseimientos definitivos.

Entre los antecedentes más relevantes aparece una querella presentada por el Consejo de Defensa del Estado en 2008 por presunta falsificación o uso malicioso de documentos privados y fraude al fisco, vinculada a la rendición de fondos provenientes del Fondo Social Presidente de la República adjudicados a una organización social. La causa concluyó mediante una suspensión condicional del procedimiento y posteriormente fue sobreseída.

Otro episodio corresponde a una causa iniciada por la empresa Victoria Minerals S.A., donde la Fiscalía llegó a solicitar penas por delitos de apropiación indebida y estafa relacionados con un proyecto minero desarrollado en la Región de Atacama. El proceso concluyó en 2021 mediante un acuerdo reparatorio aprobado judicialmente.

Actualmente existen dos causas que continúan vigentes. La primera corresponde a una querella presentada por el Servicio Nacional de Aduanas en 2022 por un presunto delito de contrabando, mientras que la segunda se originó este año por una denuncia de amenazas simples, causa que mantiene audiencia programada para el mes de julio.

Pese a la magnitud de antecedentes judiciales, abogados consultados por ADN Deportes sostienen que actualmente no existe una inhabilidad legal que impida a Kegevic asumir la presidencia de la Federación de Tenis de Chile.

“Efectivamente en ninguna causa la persona fue condenada. En todas, salvo las dos últimas que están pendientes, las causas terminaron sin una condena penal. Éticamente claro que puede verse mal, pero la Ley del Deporte establece requisitos bastante específicos para impedir que una persona pueda integrar el directorio de una Federación Deportiva Nacional”, explicó una fuente jurídica consultada por este medio.

La interpretación apunta al artículo 40 letra g) de la Ley del Deporte, norma que establece las inhabilidades para ejercer cargos directivos en una Federación Deportiva Nacional. Entre ellas figuran las condenas por delitos cometidos en el ejercicio de cargos deportivos, infracciones a la Ley de Violencia en los Estadios, delitos vinculados al tráfico de drogas, quiebras fraudulentas y delitos sancionados con penas aflictivas.

“La redacción de dicho artículo es bastante laxa, ya que permite que personas con un cúmulo de causas de índole penal o civil puedan ser candidatos a una Federación Deportiva Nacional. La inhabilidad opera principalmente cuando existe una condena por delitos específicos o penas aflictivas, es decir, penas que van desde cinco años y un día de presidio”, agregó.

La revisión de estos antecedentes demuestran que Milovan Kegevic no enfrenta actualmente una inhabilidad legal para ejercer la presidencia de la Federación de Tenis de Chile.

La respuesta de Kegevic

Con la intención de conocer la versión de Kegevic ante las diversas causas y acusaciones con las que carga, el equipo de ADN Deportes se comunicó con él y la aseguró que por recomendación de su abogado, no se puede referir a otros temas que no sean netamente tenísticos.

Sin embargo, abordó tangencialmente las denuncias. “Hoy día se me da esta posibilidad y no la vamos a desperdiciar pero en ningún caso. O sea, aquí es ganar, ganar y ganar, y por lo menos por parte mía, esa es la idea. Para mí, en lo personal, ha sido una semana bastante pesada. Muchas veces uno pelea con poderes gigantescos y, bueno, uno sabe a lo que hay que atenerse, uno sabe que esta cuestión es sin llorar. He ganado batallas más difíciles, y esta es simplemente una más. Y ya cuando pase la tormenta, viene la calma, quiero ser juzgado por lo que he hecho en el tenis y no otras cosas”, aseguró.

“Sabía lo que nos tocaba, sabíamos de qué se trata esto, así que aceptamos las reglas del juego y es un partido más que estoy jugando nomás. O sea, he jugado tanto tenis en mi vida que esto en realidad no me bota. Quiero empezar de cero apenas yo asuma la presidencia”, resaltó Kegevic, quien llamó a conformar la tarde de este viernes, a eso de las 17:00 horas, el directorio correspondiente que le permita asumir el cargo de la presidencia de la Federación de Tenis de Chile, más allá de todos lols antecedentes acá expuestos.