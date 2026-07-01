“Me gustaría trabajar en la selección chilena, estoy abierto; hay que tomar una decisión ya sobre el técnico”

La selección chilena atraviesa meses decisivos de cara al futuro, con la búsqueda de un nuevo entrenador como principal prioridad para dar inicio al proceso rumbo al Mundial de 2030.

En ese escenario y en plena disputa de la Copa del Mundo 2026, el histórico delantero nacional, Iván Zamorano, conversó con ADN Deportes desde Norteamérica, donde analizó el presente y los próximos pasos de La Roja.

“Ya es el tercer Mundial que no estamos y me empieza a preocupar. Pero más que preocupación, yo creo que hay que ocuparse. Y lo he dicho un montón de veces, ya hay que tomar decisiones importantes”, comenzó declarando ‘Bam Bam’ en diálogo con Eugenio Salinas, corresponsal de ADN Deportes en el Mundial.

Respecto a la búsqueda de un nuevo técnico, el ex Real Madrid e Inter de Milán sostuvo que “hay que poner sobre la mesa que se vienen cuatro años de mucho trabajo, de esa búsqueda de un equipo competitivo, de un equipo que nos garantice poder pelear de igual a igual, de poder estar en el próximo Mundial”.

“Creo que la materia prima la tenemos, pero tenemos que tomar ya decisiones con respecto al técnico. No puede ser que Nico Córdova esté ganando un partido y todos digamos que es el mejor del mundo y después pierde un partido y es el peor del mundo. No podemos estar así“, agregó.

Zamorano y los nombres que suenan para la banca de La Roja

Consultado sobre la eventual continuidad de Nicolás Córdova, el otrora goleador chileno afirmó que “yo creo que tiene pasta, pero lo veo más en la formación de jugadores. Es indudable que, si se tiene que quedar, va a tener que trabajar en pos de hacer un trabajo a largo plazo, a cuatro años, a ver qué es lo que pasa".

En tanto, sobre otros candidatos como Manuel Pellegrini y Sebastián Beccacece, agregó: “A Pellegrini le hemos buscado desde hace 15 años y nunca ha querido. Yo, por lo menos, que vivo en España, lo veo muy cómodo en el Betis. Es muy amado, muy querido. Va a ser difícil porque a Manuel también le gusta trabajar el día a día y no le gusta que pase mucho tiempo para trabajar con los jugadores".

“Beccacece es de la escuela de Sampaoli, de la escuela de Bielsa, que son técnicos muy evolucionados desde el punto de vista táctico, pero, sin lugar a dudas, yo creo que hay que tomar una decisión ya. Sea Beccaccese, sea Pellegrini, sea cualquiera, hay que tomarla ya", insistió.

Por último, Iván Zamorano descartó la opción de asumir en algún momento la presidencia de la Federación de Fútbol de Chile, aunque se mostró dispuesto a colaborar con La Roja: “Yo no podría, porque yo creo que es una labor muy importante, hay que estar preparado y ser muy consciente de que es un trabajo que se necesita en el día a día. Y no solamente se necesita saber de fútbol, sino de muchas otras cosas”.

“A mí me gustaría trabajar en la selección, ya lo dije, siempre estoy abierto, pero como manager o embajador para estar cerca de los jugadores, contarles mis experiencias, todo lo que viví en el fútbol y lo que hay que hacer para tener éxito. Con mayor razón, yo creo que esta es una oportunidad única que tenemos para que de aquí a cuatro años se haga un buen trabajo", concluyó.