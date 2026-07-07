Fenómeno de El Niño 2026 en Chile: estiman que podría aumentar la suspensión de este servicio básico / Getty Images

Tal y como se ha anunciado, el fenómeno de El Niño podría provocar grandes alteraciones climáticas en el país como, por ejemplo, en las lluvias.

No obstante, hay otro efecto que podría dejar el fenómeno: el aumento del riesgo de cortes de energía e interrupciones operacionales durante el invierno.

Según datos atribuidos a la Superintendencia de Electricidad y Combustibles (SEC), los reclamos por interrupciones eléctricas presentados directamente ante empresas distribuidoras alcanzaron 1,6 millones durante el invierno de 2025. La cifra refleja la presión que enfrentan las redes eléctricas en períodos de mayor demanda y exposición climática.

El impacto no solo se concentra en los hogares. El sector agrícola aparece entre los más vulnerables, ya que un corte prolongado podría afectar sistemas de riego, conservación de productos, operación de maquinaria o continuidad de procesos en plena temporada de actividad.

En 2025, se registraron más de 839 siniestros agrícolas por eventos climáticos en invierno, con indemnizaciones que superaron los $2.628 millones, según un estudio de Gallagher Chile. En ese contexto, contar con sistemas de respaldo y monitoreo se vuelve clave para reducir pérdidas.

El rol clave de la IA

Frente a este panorama, la inteligencia artificial y el monitoreo en tiempo real comienzan a posicionarse como herramientas relevantes para anticipar fallas antes de que provoquen daños mayores.

“La inteligencia artificial permite consolidar datos, automatizar procesos y generar visibilidad en tiempo real, algo que hoy es fundamental para mejorar la capacidad de reacción y fortalecer la continuidad operacional”, afirmó Gustavo Godoy, CEO de VOXA.

El especialista sostuvo que el desafío es pasar de una gestión reactiva a modelos preventivos, especialmente en activos críticos como generadores, redes eléctricas, equipos industriales o sistemas de respaldo. “Es importante destacar que hoy en Chile existe esta tecnología capaz de detectar anomalías tempranas, permitiendo tomar decisiones oportunas antes de que una falla derivada de un evento climático se materialice, ayudando a reducir el impacto económico”, concluyó Godoy.