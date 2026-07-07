Resultados del Loto: estos fueron los números ganadores del sorteo 5448 del martes 7 de julio

Este martes 7 de julio se realizó un nuevo sorteo del Loto, el reconocido juego de azar de la Polla Chilena de Beneficencia, donde una vez más estuvo en juego un millonario pozo acumulado.

En esta edición, correspondiente al sorteo número 5448, el premio total alcanzó los $3.050 millones, monto que fue repartido entre quienes obtuvieron aciertos en las distintas categorías del juego.

Conoce el monto que repartió el Loto en su sorteo número 5448

Loto: $260 millones

$260 millones Recargado: $330 millones

$330 millones Revancha: $620 millones

$620 millones Desquite: $280 millones

$280 millones Jubilazo $1 millón: $720 millones

$720 millones Jubilazo $500 mil: $240 millones

$240 millones Jubilazo $1 millón por 50 años: $600 millones

Conoce los números ganadores del sorteo 5448 del Loto

Loto: 8, 20, 18, 21, 33, 34

8, 20, 18, 21, 33, 34 Comodín: 22

Multiplicador: 2

Recargado: 33, 1, 2, 36, 16, 12

33, 1, 2, 36, 16, 12 Revancha: 26, 39, 15, 4, 28, 5

26, 39, 15, 4, 28, 5 Desquite: 18, 10, 37, 13, 30, 23

Jubilazo

26, 13, 35, 20, 30, 27

5, 24, 16, 28, 8, 25

35, 12, 17, 24, 30, 39

22, 40, 37, 33, 8, 38

23, 28, 3, 1, 9, 12

Jubilazo 50 años