Resultados del Loto: estos fueron los números ganadores del sorteo 5448 del martes 7 de julio
Conoce los números que entregarán el pozo acumulado de $3.050 millones de pesos a repartir.
Este martes 7 de julio se realizó un nuevo sorteo del Loto, el reconocido juego de azar de la Polla Chilena de Beneficencia, donde una vez más estuvo en juego un millonario pozo acumulado.
En esta edición, correspondiente al sorteo número 5448, el premio total alcanzó los $3.050 millones, monto que fue repartido entre quienes obtuvieron aciertos en las distintas categorías del juego.
Conoce el monto que repartió el Loto en su sorteo número 5448
- Loto: $260 millones
- Recargado: $330 millones
- Revancha: $620 millones
- Desquite: $280 millones
- Jubilazo $1 millón: $720 millones
- Jubilazo $500 mil: $240 millones
- Jubilazo $1 millón por 50 años: $600 millones
Conoce los números ganadores del sorteo 5448 del Loto
- Loto: 8, 20, 18, 21, 33, 34
- Comodín: 22
- Multiplicador: 2
- Recargado: 33, 1, 2, 36, 16, 12
- Revancha: 26, 39, 15, 4, 28, 5
- Desquite: 18, 10, 37, 13, 30, 23
Jubilazo
- 26, 13, 35, 20, 30, 27
- 5, 24, 16, 28, 8, 25
- 35, 12, 17, 24, 30, 39
- 22, 40, 37, 33, 8, 38
- 23, 28, 3, 1, 9, 12
Jubilazo 50 años
- 16, 30, 11, 38, 27, 20
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