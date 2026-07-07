Quién era el youtuber de 27 años que murió junto a su papá: volvían del velorio de su abuela cuando ocurrió la tragedia

Recientemente se confirmó la muerte de Sebastián Funes, conocido en redes sociales como Chatterbox. El creador de contenido, de 27 años, falleció en un accidente de tránsito ocurrido en Argentina.

Funes viajaba junto a su familia por la Ruta Nacional 5, cerca de Pehuajó, en la provincia de Buenos Aires, cuando el vehículo en que se trasladaban fue parte de un choque múltiple. En el siniestro también perdió la vida su padre. El núcleo venía del velorio de una de sus abuelas.

Chatterbox era un youtuber especializado en contenido gamer, humor, reacciones y transmisiones en vivo. Su canal de YouTube reunía más de 1,6 millones de suscriptores, cifra que lo convirtió en una figura reconocida entre el público joven y adolescente.

Su camino en redes comenzó en TikTok en 2018, pero fue en YouTube donde consolidó su comunidad. En sus videos solía abordar juegos como Fortnite, Stumble Guys y The Backrooms Game, además de desafíos y clips de humor.

También tenía presencia en Twitch, donde acumulaba más de 114 mil seguidores y realizaba transmisiones de forma regular. En la plataforma china, en tanto, había superado el millón de seguidores.

Uno de sus videos más vistos fue publicado en 2022 y superó los cinco millones de reproducciones. Su último contenido en YouTube estaba ligado al juego Skibidi Toilet Zombie, del universo Monster Up.

Tras confirmarse su muerte, seguidores y otros creadores de contenido comenzaron a despedirlo en redes sociales, destacando la cercanía que mantenía con su comunidad y el impacto que tuvo en la escena gamer del país vecino.