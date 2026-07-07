Courtois arremete contra Estados Unidos: el feroz dardo que lanzó tras la victoria de Bélgica en el Mundial 2026

El arquero de Bélgica, Thibaut Courtois, repasó a Estados Unidos con duras declaraciones tras la goleada por 4-1 que selló la clasificación del conjunto belga a los cuartos de final del Mundial 2026.

Después del partido, el arquero que milita en el Real Madrid minimizó el nivel de Estados Unidos y afirmó que la selección norteamericana no es más que Senegal, rival al que eliminaron en la fase anterior.

“Entiendo que quieran darle mucha publicidad a Estados Unidos, pero si soy sincero, sentía más certeza de que íbamos a ganar hoy que contra Senegal, porque Senegal es mejor equipo que Estados Unidos y hoy quedó demostrado”, señaló el guardameta.

Además, Courtois cuestionó el ambiente que se generó antes del partido, asegurando que Bélgica fue subestimada y que le faltaron el respeto en suelo estadounidense.

“El tipo de falta de respeto que recibimos en los últimos días... Se dijo que Estados Unidos podía ganarnos fácilmente, pero demostramos que somos un buen equipo”, agregó el golero de 34 años.

Tras instalarse entre los ocho mejores del Mundial, Bélgica afrontará un exigente desafío ante España en los cuartos de final, compromiso que se disputará el próximo viernes 10 de julio.