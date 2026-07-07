;

Courtois arremete contra Estados Unidos: el feroz dardo que lanzó tras la victoria de Bélgica en el Mundial 2026

Además, el portero belga cuestionó el ambiente que se generó antes del partido y aseguró que a su selección le faltaron el respeto en suelo estadounidense.

Daniel Ramírez

Getty Images

Getty Images

El arquero de Bélgica, Thibaut Courtois, repasó a Estados Unidos con duras declaraciones tras la goleada por 4-1 que selló la clasificación del conjunto belga a los cuartos de final del Mundial 2026.

Después del partido, el arquero que milita en el Real Madrid minimizó el nivel de Estados Unidos y afirmó que la selección norteamericana no es más que Senegal, rival al que eliminaron en la fase anterior.

“Entiendo que quieran darle mucha publicidad a Estados Unidos, pero si soy sincero, sentía más certeza de que íbamos a ganar hoy que contra Senegal, porque Senegal es mejor equipo que Estados Unidos y hoy quedó demostrado”, señaló el guardameta.

Revisa también:

ADN

Además, Courtois cuestionó el ambiente que se generó antes del partido, asegurando que Bélgica fue subestimada y que le faltaron el respeto en suelo estadounidense.

“El tipo de falta de respeto que recibimos en los últimos días... Se dijo que Estados Unidos podía ganarnos fácilmente, pero demostramos que somos un buen equipo”, agregó el golero de 34 años.

Tras instalarse entre los ocho mejores del Mundial, Bélgica afrontará un exigente desafío ante España en los cuartos de final, compromiso que se disputará el próximo viernes 10 de julio.

Contenido patrocinado

Laura Prieto se sincera tras rumores de una nueva relación luego de ser vista junto a misterioso galán: &#039;Me van a ver muchas veces...&#039;

Laura Prieto se sincera tras rumores de una nueva relación luego de ser vista junto a misterioso galán: 'Me van a ver muchas veces...'

Alza de virus respiratorios en 2026: El peligro de dar jarabes a los niños con tos prolongada

Alza de virus respiratorios en 2026: El peligro de dar jarabes a los niños con tos prolongada

El imperdible show gratuito que reunirá a dos potentes bandas chilenas en Santiago

El imperdible show gratuito que reunirá a dos potentes bandas chilenas en Santiago

Kidcore: la tendencia que demuestra que la moda también puede ser divertid

Kidcore: la tendencia que demuestra que la moda también puede ser divertid

Cantó tanto un clásico de Oasis que terminó hablando como Mickey Mouse: Liam Gallagher reaccionó al viral momento

Cantó tanto un clásico de Oasis que terminó hablando como Mickey Mouse: Liam Gallagher reaccionó al viral momento

&#039;El final más increíble&#039;: Vin Diesel enciende los motores de &#039;Fast Forever&#039; con un emotivo mensaje desde el set

'El final más increíble': Vin Diesel enciende los motores de 'Fast Forever' con un emotivo mensaje desde el set

Ruidosa Fest 2026: Todo lo que debes saber de la edición que celebra una década del festival creado por Francisca Valenzuela

Ruidosa Fest 2026: Todo lo que debes saber de la edición que celebra una década del festival creado por Francisca Valenzuela

Emilia Dides compartió como ha crecido su hija Mía Ignacia: &#039;usa ropa de 12 meses y tiene 5&#039;

Emilia Dides compartió como ha crecido su hija Mía Ignacia: 'usa ropa de 12 meses y tiene 5'

Auditor dejó loco al Rumpy con la incursión con la cuñada de su hijo 30 años menor: &#039;Ella estaba a una semana de casarse&#039;

Auditor dejó loco al Rumpy con la incursión con la cuñada de su hijo 30 años menor: 'Ella estaba a una semana de casarse'

El siguiente artículo se está cargando

ADN Radio
En vivo

Tu contenido empezará después de la publicidad

Hable con el programa

Programación

Ciudades

Elige una ciudad

Compartir

URL copiada al portapapeles

Más acciones

Suscríbete

Tu contenido empezará después de la publicidad