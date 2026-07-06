Crece la polémica: la decisión que tomó Francia tras el “perdonazo” de la FIFA a Folarin Balogun

La polémica en el Mundial 2026 continúa creciendo luego de que la FIFA decidiera anular la tarjeta roja que había recibido el delantero estadounidense Folarin Balogun, dejándolo habilitado para disputar los octavos de final frente a Bélgica. La resolución sentó un precedente que ahora podría provocar una serie de reclamos similares por parte de otras selecciones.

De hecho, según informó el diario L’Équipe, la Federación Francesa de Fútbol solicitará a la FIFA que deje sin efecto la tarjeta amarilla que recibió Michael Olise durante el triunfo por 1-0 sobre Paraguay en los octavos de final.

Olise fue amonestado tras un encontrón con Matías Galarza, quien cayó al césped acusando un supuesto golpe del atacante francés. Sin embargo, las imágenes demuestran que el jugador europeo nunca golpeó al futbolista paraguayo.

Atencion a la jugada.



Se encara midiendo 1,50

Le busca, le provoca y cuando ve que no puede sacar nada se tira fingiendo una agresión



Panchitada premium pic.twitter.com/dv5GdZlwSP — CD Ciudad De Zamora (@CdCiudadDZamora) July 5, 2026

La preocupación de Francia radica en que Olise quedó condicionado para lo que resta del torneo. Si recibe una nueva tarjeta amarilla en el duelo de cuartos de final frente a Marruecos, quedaría suspendido para una eventual semifinal del Mundial.

Así las cosas, la Federación Francesa buscará que la FIFA aplique el artículo 27 de su Código Disciplinario, norma que permite dejar en suspenso determinadas sanciones disciplinarias, tal como ocurrió con la tarjeta roja que le borraron al estadounidense Folarin Balogun.