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La gran polémica del Mundial: UEFA explota contra la FIFA y la acusa de “cruzar una línea roja” tras anular sanción a Balogun

“Expresamos nuestra incredulidad ante una decisión tan sin precedentes, incomprensible e injustificable”, señaló la UEFA en un comunicado.

Daniel Ramírez

SANTA CLARA, CALIFORNIA - JULY 1: Folarin Balogun #20 of United States is comforted by Giovanni Reyna #7 and Timothy Weah #21 walks off the field after being red carded during the second half against Bosnia And Herzegovina during a FIFA World Cup 2026 Round Of 32 match at San Francisco Bay Area Stadium on July 1, 2026 in Santa Clara, California. (Photo by John Todd/ISI Photos/ISI Photos via Getty Images).

SANTA CLARA, CALIFORNIA - JULY 1: Folarin Balogun #20 of United States is comforted by Giovanni Reyna #7 and Timothy Weah #21 walks off the field after being red carded during the second half against Bosnia And Herzegovina during a FIFA World Cup 2026 Round Of 32 match at San Francisco Bay Area Stadium on July 1, 2026 in Santa Clara, California. (Photo by John Todd/ISI Photos/ISI Photos via Getty Images). / John Todd/ISI Photos

La UEFA se pronunció este lunes sobre la polémica decisión de la FIFA de anular la tarjeta roja que había recibido el delantero estadounidense Folarin Balogun, quien quedó habilitado para jugar contra Bélgica por los octavos de final del Mundial 2026.

La controversia también escaló al ámbito político. Según reportaron medios europeos, la Casa Blanca habría intervenido ante la FIFA mediante una llamada a Gianni Infantino para solicitar la revisión de la expulsión del atacante.

A través de un comunicado oficial, la UEFA cuestionó duramente la determinación que tomó la FIFA y aseguró que, al revertir la sanción de Balogun, se “cruzó una línea roja”.

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“El fútbol, ​​como cualquier otro deporte, se rige por reglas que constituyen la base de una competencia justa, honesta y transparente. A veces, las reglas son susceptibles de interpretación. En este caso, no. La suspensión automática mínima de un partido tras una tarjeta roja no es una opción discrecional y no requiere la decisión de un organismo competente para su aplicación”, señaló el ente rector del fútbol europeo.

“Cuando quienes velan por el cumplimiento de las reglas ya no lo garantizan, la integridad del juego se ve comprometida y la credibilidad de la competición se ve socavada”, agregó el organismo.

Por último, la UEFA expresó que “esta decisión sienta un precedente en el torneo en curso, donde situaciones similares requerirán ahora un trato igualitario, en detrimento de la competición (…) Expresamos nuestra incredulidad ante una decisión tan sin precedentes, incomprensible e injustificable”.

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