Jugador de Deportes Limache abandona partido tras chocar su cabeza con un rival: diagnóstico oficial / Twitter @clubdeporteslimache

Durante la jornada de ayer domingo por Copa Chile, Deportes Limache se impuso en Quillota a San Marcos de Arica.

El cuadro “tomatero” remontó la desventaja inicial y terminó goleando 4-1 para eliminar al cuadro nortino del torneo.

Sin embargo, el desarrollo del juego quedó condicionado al minuto 19 luego de la situación que atravesó el lateral Javier Rojas.

Todo luego que, en una jugada, chocó su cabeza contra un rival, situación que lo dejó tendido en el suelo y debiendo ser reemplazado, amparado en el protocolo de conmoción.

Que pasó con Javier Rojas de Limache?

Recién sintonizo pic.twitter.com/gk0HXd6aLc — ex-ampuerismo (@_JorgeV__) July 6, 2026

A las horas de lo ocurrido, Deportes Limache entregó el diagnóstico de Javier Rojas.

“Sufrió un tec cerrado con compromiso de conciencia. Fue trasladado hasta el hospital de Quillota, donde se le brindó la atención correspondiente”, informaron en un comunicado.

“El jugador ya se encuentra estable y seguirá en observación durante las próximas horas hasta que el cuerpo médico determine los pasos a seguir”, concluyeron desde el elenco limachino, entregando tranquilidad sobre la situación del jugador de 20 años, quien llegó hace pocas semanas al club tras finalizar anticipadamente su préstamo en Deportes Concepción.