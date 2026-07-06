Naya Fácil sorprende y presenta oficialmente a su nueva pareja: comparte primera foto junto a su galán

Fue durante la semana pasada, que la creadora de contenidos y empresaria, Naya Fácil, sorprendió a todos sus seguidores tras dar a conocer que está iniciando un nuevo romance con un misterioso hombre.

Si bien la influencer había decidido llevar esta relación alejada de la exposición de las redes sociales, durante el fin de semana decidió mostrarse públicamente con su nueva pareja.

Todo ocurrió en la cuenta de Instagram de Naya Fácil, en donde compartió una fotografía en la que aparece disfrutando un paisaje nevado junto a Aarón, quien la sostiene en sus brazos mientras ambos sonríen.

Según lo publicado en su cuenta de Instagram, Naya Fácil había estado realizando un viaje a Chillán junto a varios amigos y, entre ellos, estaba también su nueva conquista.

“Yo superé el pasado”

Durante las últimas semanas, la creadora de contenidos había dado varias pistas de que estaba saliendo con un misterioso hombre.

De hecho, en un registro que compartió en sus redes sociales dijo: "Entiendo que ustedes, viene alguien y dicen que es cafiche y todo. Pero esta persona tiene su trabajo, que no son las redes sociales“.

“Yo superé el pasado, ya me da lo mismo mi pasado en general, incluyendo personas. Entonces me gustaría que también ustedes por favor lo hicieran”, expresó en aquel entonces.