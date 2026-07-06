Este lunes, la Universidad de Chile hizo oficial la contratación de Gonzalo Reyna, extremo argentino de 19 años que llega cedido de Racing de Avellaneda, como su primer refuerzo en el mercado invernal.

El habilidoso atacante fue presentado oficialmente como nuevo futbolista de los azules y en conversación con el equipo de comunicaciones del club, dejó sus primeras palabras como jugador del “Romántico Viajero”.

”Unirme a este club es una oportunidad muy grande para mí carrera; es un próximo paso para seguir potenciándome tanto en lo personal como en lo deportivo", comenzó diciendo el delantero que viene de jugar a préstamos en Boston River de Uruguay.

“Este es un club muy grande y para mí estar acá es una oportunidad para crecer, conseguir títulos y potenciarme en lo deportivo y estadístico”, agregó.

Al ser canterano de Racing Club, Reyna ya coincidió con Fernando Gago, quien también será ahora su entrenador en la U. “Con Fernando, si bien no estaba en primera, estaba en juveniles, y subía a entrenar bastante seguido, entonces de ahí lo conozco. Conozco bien el juego que tiene, lo que intenta hacer y lo que aporta a sus jugadores”, señaló el futbolista sobre sus primeras impresiones con el DT.

“Que me dirija Fernando es algo muy lindo, porque yo era muy chico cuando él estaba en Racing y me gustó mucho como jugaba ese Racing, porque le gustaba jugar, se posicionaba en campo de rival y yo como extremo, sé que le gusta que encaren y que sean directos”, sentenció el nuevo refuerzo de la Universidad de Chile.