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La U toma una decisión con sus arqueros: se confirma una salida y una sorpresiva incorporación

Según información de ADN Deportes, uno de los guardametas azules saldrá a préstamo y otro se reintegrará al plantel tras finalizar su préstamo en otro club.

Javier Catalán

Rocío Ayala

Foto: @nachoo.saez

Foto: @nachoo.saez

La Universidad de Chile está teniendo bastante movimiento en el mercado de pases, con la presentación de su primer refuerzo en este periodo, y con otros dos movimientos a nada de concretarse.

En horas de este lunes fue oficializado Gonzalo Reyna como la primera incorporación del segundo semestre de los azules, delantero argentino que llega cedido desde Racing de Avellaneda y, ahora, es cosa de días para que se produzcan movimientos en el arco de los dirigidos por Fernando Gago.

Según información de ADN Deportes, Ignacio Sáez, guardameta que venía siendo el suplente de Gabriel Castellón luego de la lesión muscular de Cristopher Toselli, finalmente volverá a salir del CDA para jugar a préstamo en Deportes La Serena, donde buscará sumar minutos y consolidarse como titular.

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La salida del portero de 20 años, que solo jugó un partido esta temporada con la U, dejaba solo a Castellón como portero utilizable para los universitarios, por lo que desde Azul Azul recurrieron a otro joven que estaba cedido para regresar al club.

Se trata de José Tomás Alburquenque, guardameta de solo 18 años que también es formado en la cantera de la Universidad de Chile, quien regresará de su cesión en Lota Schwager, donde no jugó un solo minuto en la Segunda División Profesional.

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