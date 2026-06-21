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Candidato de derecha Abelardo de la Espriella gana ajustada segunda vuelta presidencial en Colombia

Un preconteo oficial, con 99,45% de mesas escrutadas, confirma el estrecho triunfo del candidato derechista en una elección marcada por alta polarización política.

Martín Neut

Abelardo de la Espriella

Abelardo de la Espriella / Getty Images

El candidato de derecha Abelardo de la Espriella se impuso en la segunda vuelta presidencial en Colombia, según el preconteo oficial con el 99,45% de las mesas informadas, y será el próximo presidente del país.

De acuerdo con los últimos resultados y a Noticias Caracol, De la Espriella alcanzó 12.901.860 votos (49,67%), superando por un estrecho margen al aspirante oficialista de izquierda Iván Cepeda, quien obtuvo 12.646.859 sufragios (48,69%).

La diferencia confirma una elección extremadamente reñida, resuelta por poco más de 250 mil votos.

El proceso electoral estuvo marcado por la alta polarización política y una disputa voto a voto hasta el cierre del escrutinio. La contienda enfrentó a dos proyectos antagónicos en un país dividido políticamente, con el sector de izquierda respaldado por el presidente saliente Gustavo Petro.

Con estos resultados prácticamente definitivos, De la Espriella asumirá la presidencia de Colombia el próximo 7 de agosto, consolidando un cambio de signo político en el gobierno tras una de las elecciones más ajustadas de los últimos años.

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