Vuelco en tragedia que enluta a Bomberos: chofer de carro bomba es detenido tras muerte de voluntaria en La Araucanía

Un nuevo antecedente se conoció durante este lunes respecto al fatal accidente que enluta a Bomberos de Chile, luego de que se confirmara la detención del chofer del carro bomba que volcó en la región de La Araucanía y que dejó como saldo una voluntaria fallecida y cinco personas lesionadas.

La víctima fue identificada como Nicole Andrea Ceballos Acuña, integrante de la Tercera Compañía del Cuerpo de Bomberos de Barros Arana, quien murió este domingo mientras la unidad de emergencia se dirigía a un incendio estructural.

Según los antecedentes preliminares, una prueba respiratoria realizada al conductor habría arrojado consumo de alcohol, mientras que la Fiscalía espera la evolución de su condición médica para proceder con la formalización.

Fiscalía espera evolución del conductor para su formalización

El accidente ocurrió en la ruta que conecta Barros Arana, en la comuna de Teodoro Schmidt, con Nueva Imperial, específicamente en el sector de Cancha El Escudo. Por causas que aún son investigadas, el vehículo de emergencia perdió el control y volcó mientras acudía a una emergencia en la zona.

Producto del siniestro, Nicole Andrea Ceballos Acuña falleció en el lugar, mientras que los otros cinco ocupantes del carro bomba fueron trasladados a distintos centros asistenciales con lesiones de diversa gravedad.

Carabineros y equipos especializados continúan realizando diligencias para establecer la dinámica del accidente y eventuales responsabilidades.

La Municipalidad de Teodoro Schmidt confirmó la identidad de la voluntaria y expresó sus condolencias a través de sus canales oficiales. “La Ilustre Municipalidad de Teodoro Schmidt expresa sus más sentidas condolencias por el sensible fallecimiento de la voluntaria Nicole Andrea Ceballos Acuña (Q.E.P.D)”, señaló la entidad comunal.

En el mismo mensaje, el municipio destacó la labor de la bombera y entregó apoyo a su familia, compañeros y comunidad. “Nos unimos al dolor que hoy embarga a su familia, seres queridos, al Cuerpo de Bomberos de Barros Arana y a toda la comunidad, agradeciendo su vocación de servicio, compromiso y entrega en favor de los demás”, agregó.

Mientras el mundo bomberil lamenta la muerte de la voluntaria en acto de servicio, la investigación quedó enfocada en esclarecer las circunstancias del volcamiento y en la situación judicial del conductor, cuya formalización dependerá de su evolución médica durante las próximas horas.