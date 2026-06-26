Incendio consume una vivienda en Puerto Varas y deja dos fallecidos: una menor logró escapar
La emergencia movilizó a Bomberos, mientras que personal especializado realizará pericias para determinar el origen del incendio.
Durante la mañana de este viernes, un incendio destruyó una casa habitación en la ciudad de Puerto Varas, región de Los Lagos, y cobró la vida de dos personas.
Según información preliminar, la emergencia se registró en la Ruta V-69, camino a Cayetué, a la altura del sector de Ralún, hasta donde concurrieron voluntarios de Bomberos para combatir las llamas.
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Una adolescente de 15 años logró escapar del inmueble antes de que fuera completamente consumido por el fuego y actualmente se encuentra bajo el resguardo y apoyo de sus familiares directos, según informó el medio regional Paislobo.
En tanto, dos adultos —un hombre y una mujer— fallecieron en el lugar. Por instrucción del Ministerio Público, personal especializado realizará las pericias para determinar el origen y la causa del incendio.
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