Incendio consume una vivienda en Puerto Varas y deja dos fallecidos: una menor logró escapar

Durante la mañana de este viernes, un incendio destruyó una casa habitación en la ciudad de Puerto Varas, región de Los Lagos, y cobró la vida de dos personas.

Según información preliminar, la emergencia se registró en la Ruta V-69, camino a Cayetué, a la altura del sector de Ralún , hasta donde concurrieron voluntarios de Bomberos para combatir las llamas.

Una adolescente de 15 años logró escapar del inmueble antes de que fuera completamente consumido por el fuego y actualmente se encuentra bajo el resguardo y apoyo de sus familiares directos, según informó el medio regional Paislobo.