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Incendio consume una vivienda en Puerto Varas y deja dos fallecidos: una menor logró escapar

La emergencia movilizó a Bomberos, mientras que personal especializado realizará pericias para determinar el origen del incendio.

Ruth Cárcamo

Facebook Radiointegracion Puerto Varas

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Durante la mañana de este viernes, un incendio destruyó una casa habitación en la ciudad de Puerto Varas, región de Los Lagos, y cobró la vida de dos personas.

Según información preliminar, la emergencia se registró en la Ruta V-69, camino a Cayetué, a la altura del sector de Ralún, hasta donde concurrieron voluntarios de Bomberos para combatir las llamas.

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Una adolescente de 15 años logró escapar del inmueble antes de que fuera completamente consumido por el fuego y actualmente se encuentra bajo el resguardo y apoyo de sus familiares directos, según informó el medio regional Paislobo.

En tanto, dos adultos —un hombre y una mujer— fallecieron en el lugar. Por instrucción del Ministerio Público, personal especializado realizará las pericias para determinar el origen y la causa del incendio.

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