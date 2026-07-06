SHOA descarta riesgo de tsunami en Chile tras temblor percibido en Valparaíso, Santiago y Rancagua

Pasado el mediodía de este lunes 6 de julio, un temblor se registró en la zona central del país.

Según informó el Servicio Nacional de Prevención y Respuesta ante Desastres (Senapred), el sismo tuvo una magnitud de 5,2.

Mientras que su epicentro se ubicó a 46 kilómetros al noroeste de Quintero, en la región de Valparaíso.

Pese a la magnitud del temblor, el Servicio Hidrográfico y Oceanográfico de la Armada (SHOA) descartó riesgo de tsunami para las costas nacionales.

“SHOA indica que las características del sismo NO reúnen las condiciones necesarias para generar un tsunami en las costas de Chile”, señalaron.

El sismo también se sintió en las regiones Metropolitana, O’Higgins y el Maule.