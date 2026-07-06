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“Perdí un bebé en una cesárea, el embarazo iba todo bien y en un minuto...”: chica reality lanza cruda confesión

“Me morí y volví a nacer”, reveló la participante de “Volverías con tu ex? 2″.

Sebastián Escares

“Perdí un bebé en una cesárea, el embarazo iba todo bien y en un minuto...”: chica reality lanza cruda confesión

Una dura confesión es la que realizará Bárbara Córdoba durante el nuevo capítulo de Volverías con tu ex? 2 de Mega, el cual se transmitirá durante la noche de este lunes 6 de julio.

En medio de una actividad dedicada a recordar a las personas que no están en este mundo, la modelo argentina abrirá su corazón para recordar al hijo que perdió.

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"Yo perdí un bebé en una cesárea, el embarazo iba todo bien y en un minuto pasó de lo mejor que te puede pasar en la vida a lo peor en un solo instante“, señaló la trasandina.

En esa misma línea, la chica reality confesó que “mi hijo representa el gran aprendizaje de mi vida, me llevó a el lugar más oscuro, pero también a lo más luminoso. Sentí que caí en un vacío y que cada vez iba más profundo“.

“Yo vivía en un piso 19, me asomaba al balcón y en mi mente calculaba cuántos segundos iba a tardar en llegar hasta ahí y en un momento pensé (…) que él me pudo dar una señal", agregó Córdoba.

Luego, la participante del reality de Mega indicó que “la señal que sentí de él fue que mis padres iban a tener que vivir ese dolor también, y fue lo único que me detuvo a irme a encontrar con él, y eso fue lo que me renovó, soy otra persona, yo sí me morí y volví a nacer”.

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