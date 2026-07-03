El peor ataque contra Kiev desde 2022: ofensiva rusa deja al menos 30 muertos en capital de Ucrania

Al menos 30 personas murieron tras el ataque masivo lanzado por Rusia contra Kiev, en Ucrania, durante la madrugada del jueves 2 de julio, en lo que las autoridades locales consideran la ofensiva más grave contra la capital desde el inicio de la invasión en 2022.

De acuerdo con el Servicio de Emergencias de Ucrania, la cifra de víctimas fatales siguió aumentando a medida que avanzaron las labores de rescate entre los escombros.

Además, cerca de un centenar de personas resultaron heridas tras una ofensiva que incluyó alrededor de 500 drones y más de 70 misiles de distintos tipos.

Miles buscaron refugio bajo tierra

En la capital ucraniana, miles de habitantes acudieron durante la noche a refugios y estaciones subterráneas para protegerse de los ataques. Según el metro de Kiev, unas 52.000 personas, entre ellas 4.500 niños, se refugiaron en sus instalaciones, la cifra más alta registrada en los últimos años.

Una de las residentes, Karina Taran, de 25 años, relató el momento de emergencia vivido junto a su hijo. “Nunca había bajado a un refugio, pero hoy lo hice por primera vez”, contó, agregando: “Agarré a mi hijo y simplemente corrí al refugio. No salí hasta la mañana siguiente”.

El alcalde de Kiev, Vitali Klitschko, declaró este viernes como día de luto “en memoria de las víctimas del ataque más masivo del enemigo contra la capital”.

El presidente ucraniano, Volodimir Zelenski, prometió una respuesta y pidió a Estados Unidos autorización para fabricar misiles Patriot de defensa antiaérea. “Rusia apunta a blancos civiles únicamente para obligar a Ucrania a renunciar a su Estado”, denunció, antes de advertir: “Eso no ocurrirá”.

Desde Moscú, el Ministerio de Defensa ruso confirmó un “ataque masivo” y aseguró que apuntó contra instalaciones militares y energéticas. En paralelo, el portavoz del Kremlin, Dmitri Peskov, afirmó que Rusia “seguirá incrementando la presión sobre el régimen de Kiev”, mientras Naciones Unidas condenó la ofensiva y pidió un alto el fuego.