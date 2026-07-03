;

El peor ataque contra Kiev desde 2022: ofensiva rusa deja al menos 30 muertos en capital de Ucrania

Rusia lanzó cerca de 500 drones y más de 70 misiles, en una ofensiva que dejó decenas de fallecidos, casi un centenar de heridos y miles de personas refugiadas bajo tierra.

Información de

DW

ADN Radio

Getty Images

Getty Images

Al menos 30 personas murieron tras el ataque masivo lanzado por Rusia contra Kiev, en Ucrania, durante la madrugada del jueves 2 de julio, en lo que las autoridades locales consideran la ofensiva más grave contra la capital desde el inicio de la invasión en 2022.

De acuerdo con el Servicio de Emergencias de Ucrania, la cifra de víctimas fatales siguió aumentando a medida que avanzaron las labores de rescate entre los escombros.

Además, cerca de un centenar de personas resultaron heridas tras una ofensiva que incluyó alrededor de 500 drones y más de 70 misiles de distintos tipos.

Revisa también:

ADN

Miles buscaron refugio bajo tierra

En la capital ucraniana, miles de habitantes acudieron durante la noche a refugios y estaciones subterráneas para protegerse de los ataques. Según el metro de Kiev, unas 52.000 personas, entre ellas 4.500 niños, se refugiaron en sus instalaciones, la cifra más alta registrada en los últimos años.

Una de las residentes, Karina Taran, de 25 años, relató el momento de emergencia vivido junto a su hijo. “Nunca había bajado a un refugio, pero hoy lo hice por primera vez”, contó, agregando: “Agarré a mi hijo y simplemente corrí al refugio. No salí hasta la mañana siguiente”.

El alcalde de Kiev, Vitali Klitschko, declaró este viernes como día de luto “en memoria de las víctimas del ataque más masivo del enemigo contra la capital”.

El presidente ucraniano, Volodimir Zelenski, prometió una respuesta y pidió a Estados Unidos autorización para fabricar misiles Patriot de defensa antiaérea. “Rusia apunta a blancos civiles únicamente para obligar a Ucrania a renunciar a su Estado”, denunció, antes de advertir: “Eso no ocurrirá”.

Desde Moscú, el Ministerio de Defensa ruso confirmó un “ataque masivo” y aseguró que apuntó contra instalaciones militares y energéticas. En paralelo, el portavoz del Kremlin, Dmitri Peskov, afirmó que Rusia “seguirá incrementando la presión sobre el régimen de Kiev”, mientras Naciones Unidas condenó la ofensiva y pidió un alto el fuego.

Contenido patrocinado

&#039;Una verdadera bomba (...) no lo van a creer&#039;: Grupo Zúmbale Primo adelantó la fecha de su nuevo álbum, colaboraciones, y mucho más en Radio Corazón

'Una verdadera bomba (...) no lo van a creer': Grupo Zúmbale Primo adelantó la fecha de su nuevo álbum, colaboraciones, y mucho más en Radio Corazón

Revelan listado de precios para concierto de Maná: ¿Cuánto costarán las entradas para el show?

Revelan listado de precios para concierto de Maná: ¿Cuánto costarán las entradas para el show?

&#039;Ni siquiera pensábamos que siguiéramos siendo un grupo&#039;: Miembro de Linkin Park adelanta importantes detalles de nuevo proyecto

'Ni siquiera pensábamos que siguiéramos siendo un grupo': Miembro de Linkin Park adelanta importantes detalles de nuevo proyecto

Sammis Reyes sorprende con nuevo giro en su carrera: &#039;Desde lo más profundo de mi corazón&#039;

Sammis Reyes sorprende con nuevo giro en su carrera: 'Desde lo más profundo de mi corazón'

Si te gustó &#039;Así Aprenderás&#039; deberías ver estos k-dramas

Si te gustó 'Así Aprenderás' deberías ver estos k-dramas

Luto en el pop de los 90: murió Justin Cary, recordado bajista de Sixpence None The Richer y del éxito mundial &#039;Kiss Me&#039;

Luto en el pop de los 90: murió Justin Cary, recordado bajista de Sixpence None The Richer y del éxito mundial 'Kiss Me'

La nueva Elle Woods ya tiene su primer vestido rosa: Lexi Minetree homenajeó a Legalmente Rubia con un look lleno de nostalgia

La nueva Elle Woods ya tiene su primer vestido rosa: Lexi Minetree homenajeó a Legalmente Rubia con un look lleno de nostalgia

Mundial del Rock: Los Prisioneros y Black Sabbath dan la sorpresa... Coldplay y Oasis, eliminados

Mundial del Rock: Los Prisioneros y Black Sabbath dan la sorpresa... Coldplay y Oasis, eliminados

&#039;Cerca del 85% de las personas hospitalizadas por enfermedades respiratorias no estaban vacunadas&#039;: Alertan especialistas por la Influenza

'Cerca del 85% de las personas hospitalizadas por enfermedades respiratorias no estaban vacunadas': Alertan especialistas por la Influenza

ADN Radio
En vivo

Tu contenido empezará después de la publicidad

Hable con el programa

Programación

Ciudades

Elige una ciudad

Compartir

URL copiada al portapapeles

Más acciones

Suscríbete

Tu contenido empezará después de la publicidad