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Trump sufre revés histórico: Corte Suprema de EE.UU. declara inconstitucional plan para negar ciudadanía por nacimiento

Con seis votos contra tres, el Tribunal Supremo bloqueó la orden ejecutiva que buscaba restringir la ciudadanía para nacidos en territorio estadounidense.

Nelson Quiroz

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GETTY IMAGES / Anadolu

El Tribunal Supremo de Estados Unidos rechazó este martes el intento del presidente Donald Trump de eliminar el derecho a la ciudadanía por nacimiento, marcando uno de los mayores reveses políticos y jurídicos de su administración en materia migratoria.

Con seis votos a favor y tres en contra, el alto tribunal declaró inconstitucional el decreto firmado por Trump el 20 de enero de 2025, con el que buscaba limitar la aplicación de la Decimocuarta Enmienda.

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La decisión reafirma una interpretación histórica vigente desde hace más de 150 años, que establece que toda persona nacida en territorio estadounidense es ciudadana, incluso si sus padres son inmigrantes en situación irregular o se encuentran temporalmente en el país.

En su opinión mayoritaria, el presidente del tribunal, John Roberts, subrayó que “la ciudadanía, entonces y ahora, era el derecho a tener derechos: a participar libremente en nuestra comunidad política. Hoy seguimos cumpliendo esa promesa”.

El fallo también deja sin efecto una de las iniciativas más emblemáticas de la política migratoria de Trump en su segundo mandato, que había generado tres demandas federales y múltiples suspensiones cautelares en tribunales inferiores. La sentencia llega tras meses de debate en el que incluso magistrados conservadores expresaron dudas sobre la legalidad del decreto presidencial.

El presidente Trump había defendido su medida argumentando que el sistema actual era “una anomalía global”, postura que fue rechazada por el tribunal y contradicha por la propia historia constitucional del país. El origen del derecho a la ciudadanía por nacimiento se remonta a la Decimocuarta Enmienda, aprobada tras la Guerra Civil para garantizar igualdad jurídica y revertir la exclusión de descendientes de personas esclavizadas.

El fallo fue celebrado por organizaciones proinmigrantes y líderes de derechos civiles, quienes destacaron que la decisión “defiende la esencia de lo que significa ser estadounidense”.

Con esta resolución, el Supremo no solo bloquea la política migratoria más ambiciosa del presidente en su retorno a la Casa Blanca, sino que también refuerza el alcance de la ciudadanía por nacimiento como uno de los pilares fundamentales del sistema jurídico estadounidense, en un año en que el país se prepara para celebrar los 250 años de su independencia.

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