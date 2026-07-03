Tribunal revisa medidas cautelares de carabineros formalizados por muerte de hinchas en el Estadio Monumental

Este viernes se realiza en el Centro de Justicia de Santiago la audiencia de revisión de medidas cautelares de los dos carabineros formalizados por la muerte de dos hinchas de Colo Colo en el Estadio Monumental, hecho ocurrido el pasado 10 de abril de 2025.

La instancia se enmarca en la investigación por el fallecimiento de Mylan, de 12 años, y Martina, de 18. Según la acusación de la Fiscalía, ambos murieron tras ser atropellados por un carro policial antes de un partido de Colo Colo por la Copa Libertadores.

Los funcionarios fueron formalizados por el delito de apremios ilegítimos con resultado de muerte y actualmente permanecen sujetos a las medidas cautelares de arresto domiciliario total y arraigo nacional.

Fiscalía había solicitado prisión preventiva

El tribunal resolvió imponer estas medidas cautelares al considerar que los carabineros colaboraron con la investigación al presentarse voluntariamente a la reconstrucción de la escena y prestar declaración ante la Fiscalía, además de su irreprochable conducta anterior.