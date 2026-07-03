Adelantarán el horario del juego entre México e Inglaterra por octavos del Mundial 2026: estas serían las razones / Jam Media

Este sábado comenzará la disputa de los octavos de final del Mundial 2026 y, como ha ocurrido en algunos casos, habrá ajustes en la agenda.

En este caso, medios aztecas apuntan a una modificación a anunciar por FIFA en torno a uno de estos compromisos.

Según información de Claro Sports, la amenaza de una tormenta eléctrica sobre Ciudad de México este domingo 5 de julio llevará a adelantar el juego entre México e Inglaterra, agendado originalmente para las 18:00 horas de Chile.

En lo planteado por el medio antes citado, el choque de aztecas e ingleses se adelantará al mediodía local, 14:00 horas de nuestro país, cuestión que favorece al “Tri”, tomando en cuenta el mayor calor que podría complicar más, junto con la altura, a los dirigidos de Thomas Tuchel.

Eso sí, también se ha apuntado a otros dos factores para la reprogramación del México-Inglaterra: que el juego se termine de jugar de día y evitar incidentes que se han dado tras los triunfos locales, además de tener un horario que sea más amigable para que los británicos puedan seguir el partido en la isla, pues arrancaría a las 20:00 horas allí.