Es chilena, le cantó a los Reyes de España y hoy presentó su primer proyecto: “Tuve que abrir muchas heridas que estaban cerradas...”

En marzo de este año, la cantautora chilena Augusta Nazer alcanzó un importante hito en su carrera musical al presentarse frente a los Reyes de España en el marco de una gira internacional de música y educación.

Cuatro meses después de ese logro, la artista de 23 años dio un nuevo paso en su trayectoria con el lanzamiento de su primer EP, Entre vacía y medio llena, trabajo que también la llevó a realizar su primer concierto en solitario en el Club Amanda a fines de junio.

En medio de la promoción de este nuevo proyecto, Augusta Nazer conversó con ADN.cl sobre sus inicios en la música, su experiencia en España y el proceso detrás de su más reciente lanzamiento.

– ¿Cómo fueron sus inicios?

– Me acuerdo de que escribí mi primera canción a los 8 años. Después, a los 11, fui parte de la primera generación de School of Rock, donde tuve la oportunidad de presentarme en varios escenarios. En ese momento decidí que quería dedicarme a la música. Más adelante, junto a mi familia, nos fuimos a Estados Unidos, donde encontré oportunidades que en ese momento no existían en Chile. Allí estudié en Berklee College of Music y luego en Abbey Road, donde pude desarrollar el proyecto de mi EP.

– ¿Qué significa Chile para usted?

– A pesar de que me fui muy chica a Estados Unidos, siempre venía seguido, aunque nunca me instalé por completo. Eso marcó mucho mi carrera, porque pude mantener mi cultura y mis raíces. Al final, nací acá, este es mi país y lo amo. Al mismo tiempo, haber crecido entre la cultura de allá y la de acá me permitió crear mi propio estilo.

– En marzo de este año tuvo la oportunidad de cantarle a los Reyes de España. ¿Cómo se dio esa oportunidad?

– Es algo que todavía no termino de procesar, porque para mí sigue siendo muy surreal decir que estuve con el Rey de España. Todo comenzó con una fundación llamada Princesa de Girona, que tiene un programa llamado AmplificARTE y busca artistas con un mensaje claro para educar a las personas a través de la música. Para mí fue un privilegio y una experiencia increíble poder viajar gracias a mi música. Fue algo muy bonito.

– ¿Cómo manejó la exposición mediática que surgió tras anunciarse que le cantaría a los Reyes de España?

– Fue todo muy intenso. Llegar a un auditorio con 3.000 personas y cantar frente a los Reyes de España fue un desafío enorme y un aprendizaje muy importante, tanto como artista como persona. Yo estaba representando a Chile y siempre me preocupaba de mencionar que era chilena y que venía de muy lejos. Después, cuando toda esa experiencia apareció en la prensa, sentí que me había llevado mucho más lejos de lo que alguna vez imaginé. También sentí que el país me estaba apoyando y acompañando en este logro.

– ¿Cómo reaccionó su familia?

– Mi familia me ha apoyado desde el primer día. Me atrevería a decir que sin ellos, o sin mi círculo cercano, no estaría donde estoy ni habría tenido las oportunidades que se me han presentado. Siempre han sido los primeros en escuchar mis canciones y en motivarme a seguir. Me decían: “Esta canción me encanta, grábala en un estudio, haz lo que quieras, sigue tu pasión”. Ellos fueron quienes realmente cultivaron esa semilla musical en mí.

– Hace unos días lanzó su primer EP, Entre vacía y medio llena. ¿Cómo fue el proceso creativo?

– Llevo trabajando en este proyecto durante los últimos años. Para mí, este EP fue un gran desafío porque significó volver al pasado. Tuve que abrir muchas heridas que creía cerradas y enfrentar muchísimos días de dudas sobre mí misma. Por eso, este trabajo está inspirado en esos sentimientos que hoy pueden ser muy comunes, pero a los que muchas veces nos cuesta ponerles nombre. El concepto de Entre vacía y medio llena nace justamente de eso: de hablar sobre esos momentos en los que, especialmente durante los últimos años, me sentí de esa manera.

– ¿Qué se viene ahora?

– Mi prioridad es pasar tiempo en Chile. Me encantaría dedicarme a hacer shows en vivo, ya sea como telonera o en presentaciones donde pueda mostrar mis canciones. Quiero crear una comunidad aquí en el país, donde pueda brindar un refugio a todas esas personas que, tal vez, no saben cómo ponerles nombre a esas emociones que no entienden o que no pueden expresar en voz alta.

– Habló de hacer teloneos. ¿A quién le gustaría telonear?

– Es una pregunta difícil, pero mi sueño es poder telonear a Rosalía, porque es una de mis grandes referentes. También me gustaría hacerlo con Morat y Jesse & Joy. Me gustaría acompañar a artistas con quienes siento que comparto una sensibilidad musical, así que ellos son los primeros que se me vienen a la cabeza.