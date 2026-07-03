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Entraron a su casa y lo acribillaron: violento homicidio sacude a Independencia

El crimen ocurrió cuando la víctima estaba junto a su pareja y familiares.

Juan Castillo

Richard Jiménez

ECOH

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Un nuevo homicidio se registró en la comuna de Independencia, donde un hombre de aproximadamente 40 años murió acribillado al interior de su vivienda, tras ser atacado por un grupo de desconocidos.

Según los primeros antecedentes, el crimen ocurrió cerca de las 19:00 horas del jueves, cuando cuatro sujetos llegaron hasta el domicilio de la víctima, quien se encontraba junto a su pareja y otros familiares.

En el lugar, los atacantes realizaron múltiples disparos.

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Víctima recibió tres impactos en el tórax

El fiscal Gonzalo Gutiérrez Sandoval, de la Fiscalía Centro Norte, explicó que “se pudo establecer que de dos vehículos descienden cuatro personas e ingresan por el pasaje para posteriormente ingresar al domicilio de la víctima, lugar en donde efectúan múltiples disparos”.

Producto del ataque, el hombre recibió tres proyectiles en la zona del tórax, heridas que le provocaron la muerte en el mismo domicilio.

La víctima era de nacionalidad dominicana, mantenía situación migratoria regular en Chile y no registraba antecedentes policiales.

En el mismo hecho, otra persona resultó herida de gravedad, aunque se mantiene fuera de riesgo vital. Los equipos especializados trabajan para establecer la dinámica del crimen y determinar si se trató de un ataque dirigido.

La indagatoria por este crimen quedó en manos del Ministerio Público y la Policía de Investigaciones (PDI).

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