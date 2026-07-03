Nuevo copamiento en Metro de Santiago: hombre es detenido por fumar marihuana frente a Carabineros

Un nuevo operativo de copamiento se realizó este viernes en el Metro de Santiago, específicamente en la estación Hospital El Pino, de la Línea 2, ubicada en el límite de las comunas de El Bosque y San Bernardo.

El despliegue fue encabezado por el ministro de Seguridad Pública, Martín Arrau, junto al alcalde de San Bernardo, Christopher White, en el marco de las fiscalizaciones que buscan reforzar la presencia policial en puntos de alta circulación.

El jefe comunal valoró la llegada de autoridades al sector y aseguró que estar en terreno permite dimensionar mejor los problemas de seguridad. “Cuando las autoridades están en los lugares donde hay problema, eso permite ver con más claridad y con más realidad las cosas que ocurren”, señaló White.

Por su parte, el ministro Arrau afirmó que estos operativos se están realizando en distintas comunas. “Estamos día a día en diferentes comunas, escuchando al alcalde, viendo las cosas que se pueden mejorar”, indicó.

El secretario de Estado también explicó que los funcionarios desplegados corresponden a servicios extraordinarios y no a personal habitual de orden y seguridad. “No son de orden y seguridad, sino que son uniformados de otras unidades, como puede ser Radiopatrullas, Orden Público, GOPE, a veces está SIP, el OS9”, precisó.

Un detenido por porte y consumo de marihuana

Durante el procedimiento, Carabineros detuvo a un hombre de aproximadamente 40 años por consumo y porte de marihuana al ingresar al Metro.

El capitán Luis Jara Gómez, subcomisario de los Servicios de la 62ª Comisaría de San Bernardo, relató que “una persona, descaradamente, venía fumando un cigarrillo de marihuana delante de los carabineros, importándole nada, manifestando que iba a trabajar”.

El detenido intentó oponer resistencia durante el control, pero finalmente fue trasladado a la unidad policial.