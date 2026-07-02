;

Detienen a presunto autor del asesinato de adolescente de 17 años en Lo Prado

El OS9 de Carabineros capturó al sospechoso del homicidio de un joven de 17 años ocurrido en el sector de San Germán con Santa Lucía.

Juan Castillo

Richard Jiménez

Detienen a presunto autor del asesinato de adolescente de 17 años en Lo Prado

Detienen a presunto autor del asesinato de adolescente de 17 años en Lo Prado

00:24

Compartir

El código iframe se ha copiado en el portapapeles

El OS9 de Carabineros detuvo al presunto responsable del asesinato de un adolescente de 17 años, ocurrido en las afueras de una barbería en la comuna de Lo Prado, en la Región Metropolitana.

Según los antecedentes del caso, el crimen se registró cuando la víctima se encontraba junto a su pareja en el sector de San Germán con Santa Lucía, a pocas cuadras del edificio municipal.

El hecho generó preocupación entre vecinos, considerando que se produjo en una zona que ya había sido escenario de episodios violentos recientes.

Revisa también:

ADN

Investigación por crimen en Lo Prado

El ataque ocurrió en el exterior de una barbería del sector, donde el adolescente fue baleado en circunstancias que son materia de investigación.

La víctima fue trasladada a un recinto asistencial, pero finalmente falleció producto de la gravedad de sus lesiones.

El procedimiento policial se da luego de que vecinos y autoridades comunales manifestaran inquietud por la repetición de hechos de violencia en la zona.

Por ahora, no se han entregado mayores detalles sobre la identidad del detenido ni sobre el móvil definitivo del crimen. Carabineros y el Ministerio Público deberán avanzar en las diligencias para establecer la participación del imputado y los próximos pasos judiciales.

Contenido patrocinado

&#039;Una verdadera bomba (...) no lo van a creer&#039;: Grupo Zúmbale Primo adelantó la fecha de su nuevo álbum, colaboraciones, y mucho más en Radio Corazón

'Una verdadera bomba (...) no lo van a creer': Grupo Zúmbale Primo adelantó la fecha de su nuevo álbum, colaboraciones, y mucho más en Radio Corazón

Revelan listado de precios para concierto de Maná: ¿Cuánto costarán las entradas para el show?

Revelan listado de precios para concierto de Maná: ¿Cuánto costarán las entradas para el show?

&#039;Ni siquiera pensábamos que siguiéramos siendo un grupo&#039;: Miembro de Linkin Park adelanta importantes detalles de nuevo proyecto

'Ni siquiera pensábamos que siguiéramos siendo un grupo': Miembro de Linkin Park adelanta importantes detalles de nuevo proyecto

Sammis Reyes sorprende con nuevo giro en su carrera: &#039;Desde lo más profundo de mi corazón&#039;

Sammis Reyes sorprende con nuevo giro en su carrera: 'Desde lo más profundo de mi corazón'

Si te gustó &#039;Así Aprenderás&#039; deberías ver estos k-dramas

Si te gustó 'Así Aprenderás' deberías ver estos k-dramas

Luto en el pop de los 90: murió Justin Cary, recordado bajista de Sixpence None The Richer y del éxito mundial &#039;Kiss Me&#039;

Luto en el pop de los 90: murió Justin Cary, recordado bajista de Sixpence None The Richer y del éxito mundial 'Kiss Me'

La nueva Elle Woods ya tiene su primer vestido rosa: Lexi Minetree homenajeó a Legalmente Rubia con un look lleno de nostalgia

La nueva Elle Woods ya tiene su primer vestido rosa: Lexi Minetree homenajeó a Legalmente Rubia con un look lleno de nostalgia

Mundial del Rock: Los Prisioneros y Black Sabbath dan la sorpresa... Coldplay y Oasis, eliminados

Mundial del Rock: Los Prisioneros y Black Sabbath dan la sorpresa... Coldplay y Oasis, eliminados

&#039;Cerca del 85% de las personas hospitalizadas por enfermedades respiratorias no estaban vacunadas&#039;: Alertan especialistas por la Influenza

'Cerca del 85% de las personas hospitalizadas por enfermedades respiratorias no estaban vacunadas': Alertan especialistas por la Influenza

El siguiente artículo se está cargando

ADN Radio
En vivo

Tu contenido empezará después de la publicidad

Hable con el programa

Programación

Ciudades

Elige una ciudad

Compartir

URL copiada al portapapeles

Más acciones

Suscríbete

Tu contenido empezará después de la publicidad