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Detienen a presunto autor del asesinato de adolescente de 17 años en Lo Prado

El OS9 de Carabineros detuvo al presunto responsable del asesinato de un adolescente de 17 años, ocurrido en las afueras de una barbería en la comuna de Lo Prado, en la Región Metropolitana.

Según los antecedentes del caso, el crimen se registró cuando la víctima se encontraba junto a su pareja en el sector de San Germán con Santa Lucía, a pocas cuadras del edificio municipal.

El hecho generó preocupación entre vecinos, considerando que se produjo en una zona que ya había sido escenario de episodios violentos recientes.

Investigación por crimen en Lo Prado

El ataque ocurrió en el exterior de una barbería del sector, donde el adolescente fue baleado en circunstancias que son materia de investigación.

La víctima fue trasladada a un recinto asistencial, pero finalmente falleció producto de la gravedad de sus lesiones.

El procedimiento policial se da luego de que vecinos y autoridades comunales manifestaran inquietud por la repetición de hechos de violencia en la zona.

Por ahora, no se han entregado mayores detalles sobre la identidad del detenido ni sobre el móvil definitivo del crimen. Carabineros y el Ministerio Público deberán avanzar en las diligencias para establecer la participación del imputado y los próximos pasos judiciales.