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VIDEO. “No me aterra la muerte”: la emotiva reflexión de Fernando Kliche que resurgió en redes sociales

En redes sociales resurgió una de las últimas entrevistas que ofreció el querido actor que falleció este viernes a los 71 años.

Nicolás Lara Córdova

“No me aterra la muerte”: la emotiva reflexión de Fernando Kliche que resurgió en redes sociales

Este viernes se dio a conocer el sensible fallecimiento del actor chileno-uruguayo Fernando Kliche, a los 71 años, luego de enfrentar un agresivo cáncer.

La partida del querido artista motivó múltiples homenajes durante la jornada. En redes sociales, además, usuarios recordaron una entrevista que el actor concedió a Rodrigo Sepúlveda en el programa Te Invito de Mega.

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En esa conversación, el periodista le consultó a Fernando Kliche si había hablado sobre la muerte con su familia, a lo que el actor respondió que sí y que era un tema sobre el que reflexionaba con tranquilidad.

“Sí (he hablado con ellos). Pienso en ella y no me aterra para nada. Yo estoy seguro de que voy a descubrir algo maravilloso. Yo creo que la muerte, en definitiva, es lo único que te hace valorizar la vida”, comentó.

“Si viviéramos 400 años, viviéramos eternamente, ¿para qué voy a hacer lo que hago ahora? Lo hago dentro de 5 siglos y será lo mismo. No sentiría la vida, no sentiría la pasión, no sabría quién soy. La vida valora a la muerte", agregó.

Finalmente, el actor concluyó con una profunda reflexión:

“La única forma de ganarle a la muerte, que te dé una vida de ventaja, es viviendo bien y ahí se la vas a empatar. Entonces te va a decir: ‘Bueno, ahora vamos a jugar con lo mío, a ver qué vas a hacer’”.

Durante la jornada de este viernes, Chileactores informó que el velorio de Fernando Kliché se realizará este sábado 4 de julio, desde las 9:00 horas, en la Parroquia Jesús Nazareno, ubicada en Manuel Montt 797, en la comuna de Providencia.

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