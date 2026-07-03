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El polémico fichaje que divide a un club de la B: “Hay varios jugadores que no quisieron venir”

Arturo Sanhueza, técnico de Deportes Temuco, salió al paso de las críticas por el regreso del delantero uruguayo Diego Sánchez, quien tuvo un discreto paso en su anterior etapa en el club.

Periodista de Radio ADN desde 2022. Forma parte del equipo de Deportes como redactor web, donde cubre la actualidad del fútbol, tenis y otras disciplinas.Bastián Lizama

Agencia Uno

Agencia Uno / MARCOS MALDONADO/AGENCIAUNO

Deportes Temuco sorprendió al anunciar el regreso del delantero uruguayo Diego Sánchez, un fichaje que generó controversia entre los hinchas del elenco sureño de cara a la segunda rueda de la Primera B 2026.

El atacante, de 26 años, ya tuvo un paso por el “Pije” durante el segundo semestre de 2024, aunque no logró consolidarse y anotó apenas un gol en 372 minutos disputados, lo que despertó varias críticas por su retorno al equipo presidido por Marcelo Salas.

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A raíz de la polémica, Arturo Sanhueza, técnico de Temuco, salió al paso de los cuestionamientos y justificó el arribo del charrúa. “La llegada de Sánchez lleva a varios temas, ha sido un periodo muy desgastante en relación a buscar a un futbolista de esas características", afirmó el DT.

En esa línea, el exvolante de Colo Colo explicó las dificultades que tuvo el club para encontrar un refuerzo en esa posición, revelando que varios jugadores rechazaron la opción de llegar a la Araucanía. “Hay varios futbolistas que no quisieron venir a Temuco porque estaban con contrato vigente o por estar en una mejor categoría”, afirmó.

“Diego es un futbolista de las características que buscamos, alto, que es potente en el juego aéreo, su pasado en el equipo que jugó en la Primera B en Uruguay, salió campeón. Ahora estaba en otro equipo en el que estaba entrenando, está compitiendo", agregó.

“Eso llevó también a que fuera un punto a favor de que él conociera la ciudad, conociera el equipo, conociera la Primera B, estuviera compitiendo y tuviera la posibilidad de salir”, sentenció Sanhueza.

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