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¿Qué pasa si vendes el Cupón de Gas? Estas son las sanciones y riesgos legales por mal uso del beneficio

Tras la aparición de publicaciones en redes sociales ofreciendo el Cupón de Gas, especialistas llaman a usar el beneficio solo por canales oficiales y evitar fraudes.

Juan Castillo

¿Qué pasa si vendes el Cupón de Gas? Estas son las sanciones y riesgos legales por mal uso del beneficio

¿Qué pasa si vendes el Cupón de Gas? Estas son las sanciones y riesgos legales por mal uso del beneficio / Agencia Uno

La entrega del Cupón de Gas encendió una alerta por malas prácticas detectadas en redes sociales, donde algunas personas han intentado vender este beneficio destinado a apoyar a familias vulnerables durante el invierno.

Según antecedentes de Sumagas, más de cinco millones de hogares ya solicitaron el aporte para la compra de gas licuado.

El problema es que la comercialización del cupón podría traer consecuencias para quienes lo vendan o utilicen de forma incorrecta. De acuerdo con lo informado, el Gobierno ya comenzó a fiscalizar posibles irregularidades y las sanciones pueden incluir el retiro inmediato del beneficio y el bloqueo de la cuenta asociada.

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El coordinador nacional de operaciones de granel de Sumagas, Juan Ignacio Garrido, explicó que el beneficio debe ser usado exclusivamente por quien lo recibe. “El retiro y uso del cupón debe ser realizado por la persona beneficiaria. Esto busca evitar malas prácticas, usos indebidos o una eventual comercialización del beneficio”, señaló.

Entre los usos indebidos más frecuentes están vender el cupón a terceros, canjearlo por dinero, usarlo para comprar productos distintos al gas o intentar obtener más de un cupón por hogar. Según advierten desde la industria, si existe fraude, suplantación de identidad o comercialización, podrían aplicarse medidas administrativas o incluso acciones legales.

Para quienes aún no activan el beneficio, existen dos vías: ingresar al sitio oficial cupondegas.gob.cl con ClaveÚnica, o realizar el trámite presencialmente en cualquier CajaVecina del país.

El cupón tiene distintos periodos de uso según la fecha de activación. Quienes lo activaron entre el 30 de mayo y el 12 de junio podrán utilizarlo desde el 2 de julio, mientras que quienes lo hicieron entre el 13 y el 30 de junio podrán usarlo desde el 21 de julio. “La idea es que no necesariamente se utilice el monto completo en una sola compra, sino que, si queda un saldo, pueda ser usado posteriormente”, agregó Garrido.

Desde Sumagas recomendaron revisar siempre la información oficial, comprar solo a distribuidores formales y desconfiar de cualquier persona que solicite la ClaveÚnica fuera de los canales autorizados.

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