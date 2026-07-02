;

Evacúan edificio de 17 pisos en Las Condes por hallazgo de maletines sospechosos

Personal del GOPE de Carabineros llegó hasta un inmueble en calle Los Militares tras la alerta por un eventual artefacto explosivo.

Juan Castillo

Richard Jiménez

Evacúan edificio de 17 pisos en Las Condes por hallazgo de maletines sospechosos

Evacúan edificio de 17 pisos en Las Condes por hallazgo de maletines sospechosos

01:39

Compartir

El código iframe se ha copiado en el portapapeles

Un edificio de 17 pisos ubicado en calle Los Militares, en la comuna de Las Condes, fue evacuado durante esta mañana tras el hallazgo de dos maletines sospechosos, situación que levantó la alerta por un posible artefacto explosivo.

Los ocupantes del inmueble debieron abandonar el edificio por los subterráneos mientras se desarrollaba el procedimiento policial.

Revisa también:

ADN

Hasta el lugar llegó personal del GOPE de Carabineros, especializado en este tipo de emergencias.

Una de las personas evacuadas conversó con Radio ADN y aseguró que no recibieron mayores detalles al momento de salir del recinto. “Nada, solo nos pidieron evacuar. No nos dijeron nada más”, señaló.

Por ahora, se mantienen las diligencias para determinar la naturaleza de los objetos encontrados.

Contenido patrocinado

&#039;Una verdadera bomba (...) no lo van a creer&#039;: Grupo Zúmbale Primo adelantó la fecha de su nuevo álbum, colaboraciones, y mucho más en Radio Corazón

'Una verdadera bomba (...) no lo van a creer': Grupo Zúmbale Primo adelantó la fecha de su nuevo álbum, colaboraciones, y mucho más en Radio Corazón

Revelan listado de precios para concierto de Maná: ¿Cuánto costarán las entradas para el show?

Revelan listado de precios para concierto de Maná: ¿Cuánto costarán las entradas para el show?

&#039;Ni siquiera pensábamos que siguiéramos siendo un grupo&#039;: Miembro de Linkin Park adelanta importantes detalles de nuevo proyecto

'Ni siquiera pensábamos que siguiéramos siendo un grupo': Miembro de Linkin Park adelanta importantes detalles de nuevo proyecto

Sammis Reyes sorprende con nuevo giro en su carrera: &#039;Desde lo más profundo de mi corazón&#039;

Sammis Reyes sorprende con nuevo giro en su carrera: 'Desde lo más profundo de mi corazón'

Si te gustó &#039;Así Aprenderás&#039; deberías ver estos k-dramas

Si te gustó 'Así Aprenderás' deberías ver estos k-dramas

Luto en el pop de los 90: murió Justin Cary, recordado bajista de Sixpence None The Richer y del éxito mundial &#039;Kiss Me&#039;

Luto en el pop de los 90: murió Justin Cary, recordado bajista de Sixpence None The Richer y del éxito mundial 'Kiss Me'

La nueva Elle Woods ya tiene su primer vestido rosa: Lexi Minetree homenajeó a Legalmente Rubia con un look lleno de nostalgia

La nueva Elle Woods ya tiene su primer vestido rosa: Lexi Minetree homenajeó a Legalmente Rubia con un look lleno de nostalgia

Mundial del Rock: Los Prisioneros y Black Sabbath dan la sorpresa... Coldplay y Oasis, eliminados

Mundial del Rock: Los Prisioneros y Black Sabbath dan la sorpresa... Coldplay y Oasis, eliminados

&#039;Cerca del 85% de las personas hospitalizadas por enfermedades respiratorias no estaban vacunadas&#039;: Alertan especialistas por la Influenza

'Cerca del 85% de las personas hospitalizadas por enfermedades respiratorias no estaban vacunadas': Alertan especialistas por la Influenza

El siguiente artículo se está cargando

ADN Radio
En vivo

Tu contenido empezará después de la publicidad

Hable con el programa

Programación

Ciudades

Elige una ciudad

Compartir

URL copiada al portapapeles

Más acciones

Suscríbete

Tu contenido empezará después de la publicidad