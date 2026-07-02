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Evacúan edificio de 17 pisos en Las Condes por hallazgo de maletines sospechosos

Un edificio de 17 pisos ubicado en calle Los Militares, en la comuna de Las Condes, fue evacuado durante esta mañana tras el hallazgo de dos maletines sospechosos, situación que levantó la alerta por un posible artefacto explosivo.

Los ocupantes del inmueble debieron abandonar el edificio por los subterráneos mientras se desarrollaba el procedimiento policial.

Hasta el lugar llegó personal del GOPE de Carabineros, especializado en este tipo de emergencias.

Una de las personas evacuadas conversó con Radio ADN y aseguró que no recibieron mayores detalles al momento de salir del recinto. “Nada, solo nos pidieron evacuar. No nos dijeron nada más”, señaló.

Por ahora, se mantienen las diligencias para determinar la naturaleza de los objetos encontrados.