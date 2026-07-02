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Kast y combate al crimen organizado: “La militarización completa no será efectiva si no hay modernización legislativa”

En un conversatorio empresarial en Uruguay, el Presidente planteó que la presencia militar puede generar sensación de seguridad, pero insistió en que se requieren nuevas leyes e inteligencia policial.

Juan Castillo

Diana Copa

Kast y combate al crimen organizado: “La militarización completa no será efectiva si no hay modernización legislativa”

Kast y combate al crimen organizado: “La militarización completa no será efectiva si no hay modernización legislativa”

03:18

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El Presidente José Antonio Kast participó este jueves en un conversatorio empresarial en Montevideo, Uruguay, junto al canciller Francisco Pérez Mackenna, instancia en la que abordó la colaboración internacional en seguridad y los desafíos internos para enfrentar el crimen organizado.

Durante su intervención, el Mandatario apuntó a la situación de Carabineros de Chile, asegurando que la institución enfrentó una caída en vocaciones y un alto egreso de funcionarios.

“Se registró una baja en las vocaciones para Carabineros de Chile y un alto egreso”, sostuvo, atribuyendo el fenómeno a un período de fuerte cuestionamiento político y ataques físicos contra la institución.

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Kast aseguró que su Gobierno busca entregar mejores condiciones a las policías, tanto en materia económica como de equipamiento. “Nosotros, hoy día, lo que estamos haciendo es dándoles más certeza en lo económico”, señaló, agregando que esperan avanzar en mejoras de ingresos y condiciones laborales.

El Presidente también abordó el debate sobre la presencia militar en las calles y advirtió que esa medida, por sí sola, no resolverá el problema del crimen organizado. “La respuesta hacia el público podría ser la militarización completa de las ciudades, pero eso no va a ser efectivo contra el crimen organizado si es que no tenemos una modernización legislativa para enfrentarlos y una mayor inteligencia policial”, afirmó.

En esa línea, planteó que el despliegue militar puede generar una sensación de seguridad, pero insistió en que su efectividad dependerá de las herramientas legales e investigativas disponibles. Además, durante el encuentro también se refirió al proyecto de reconstrucción del Gobierno, que contempla una dimensión física para zonas afectadas por incendios, una institucional y otra económica, con foco en una mayor apertura tributaria.

Tras su gira, el Presidente Kast regresará a Chile durante la tarde de este jueves. Para el viernes, el Mandatario tiene previsto encabezar una reunión con los partidos de derecha, en medio de tensiones entre Chile Vamos y Republicanos, además de la expectativa por una eventual nueva etapa en la negociación de la megarreforma.

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