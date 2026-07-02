Nombran a Eduardo Frei aliado estratégico del Biobío y desata dura crítica del exdelegado de Boric

El gobernador regional del Biobío, Sergio Giacaman, designó este miércoles al expresidente Eduardo Frei Ruiz-Tagle como su nuevo socio estratégico para captar grandes inversiones extranjeras. Sin embargo, la nominación desató inmediatos cuestionamientos políticos debido al historial del exmandatario en la zona.

La sorpresiva designación tiene como objetivo principal transformar los puertos locales en un polo logístico para exportar combustible desde Argentina hacia los lucrativos mercados de Asia. Pese a la ambición del proyecto comercial, la medida revivió la herida económica y social que arrastra la cuenca minera.

El fantasma del carbón en Lota

A través de sus redes sociales, el exdelegado presidencial de Gabriel Boric en la zona, Eduardo Pacheco, fustigó con dureza el nombramiento. La otrora autoridad regional interpeló la decisión del gobierno local, recordando las graves consecuencias laborales que afectaron al sur durante la década de los noventa.

En su publicación digital, Pacheco apuntó directamente a la responsabilidad del expresidente: “¿Eduardo Frei socio estratégico del Biobío? El mismo que cerró las minas de Lota y cuya reconversión fue un fracaso absoluto". Además, sentenció de manera tajante que durante esa administración “se inició el declive del empleo en nuestro territorio”.

¿Eduardo Frei socio estratégico del Biobío? El mismo que cerró la minas de Lota y cuya reconversión fue un fracaso absoluto. En esa época se inició el declive del empleo en nuestro territorio. Un poco de historia. — Eduardo Pacheco (@Edopacheco) July 2, 2026

La apuesta logística de Giacaman

Según detalla la información difundida por el Ejecutivo regional, el acuerdo se oficializó durante el reciente encuentro empresarial Erede Los Ángeles. De acuerdo con las autoridades presentes, el exjefe de Estado entre los años 1994 y 2000 es una pieza clave para capitalizar la producción hidrocarburífera de Neuquén.

Durante su intervención en la cita productiva, Eduardo Frei defendió su legado en materia de infraestructura y llamó a mirar la política exterior de forma pragmática. “Hay que aprovechar las oportunidades, porque no se dan todos los días”, aseveró el exmandatario respecto al futuro económico de la región.