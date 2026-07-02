Alcalde Bellolio y tensión con el Partido Republicano: “Algunas personas como que todavía estuvieran en campaña”

El alcalde de Providencia, Jaime Bellolio, se refirió a las diferencias que se agudizaron en el oficialismo tras el rechazo en el Senado de la acusación constitucional contra el exministro de Hacienda, Nicolás Grau, luego de que algunos parlamentarios de Chile Vamos votaran en contra del libelo.

En diálogo con País ADN, el jefe comunal sostuvo que, a su juicio, algunas personas del Partido Republicano “es como que todavía estuvieran en campaña y no asumen que hoy día son un partido oficialista”.

“Cuando hay algunos de ellos que siguen en la tesis del tironeo y pegarle a la UDI, RN y Evópoli bajo una lógica diferenciadora, puede ser que se autoaplaudan y que en su cámara de eco de Instagram y Twitter deben decir: ‘Somos bacanes, nos aplauden harto’, pero no construyen nada”, agregó.

“Veo con preocupación el nivel de la discusión”

En esa línea, Jaime Bellolio expresó que espera que esas personas “no sean quienes arrastren al resto de la comunidad dentro del Congreso a una lógica de pelea permanente, en vez de apoyar al gobierno, y esto significa no ser obsecuente ”.

“Veo con preocupación que el nivel de la discusión en la Cámara de Diputados, mes a mes, solo disminuye en vez de mejorar”, sostuvo.