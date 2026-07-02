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Damián Pizarro ya tiene definido su futuro: regresa al fútbol chileno

El ex delantero de Colo Colo volverá a Chile para poder relanzar su carrera después de no tener un buen rendimiento en Italia, Francia y Argentina.

Lucas San Martín

Instagram @hac_foot

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Damián Pizarro no está teniendo un buen presente en Argentina. El delantero no ha tenido los minutos que él esperaba e, incluso, no está siendo considerado por el cuerpo técnico liderado por Juan Pablo Vojvoda.

El atacante de 21 años, llegó a Racing Club a principios de este año en condición de préstamo por una temporada, proveniente del Udinese de Italia, donde tampoco tuvo el rendimiento esperado por la institución.

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Ahora, Pizarro quiere recuperar su nivel que lo llevó a Europa, pero esta vez con un regreso al fútbol chileno. Según información de ‘Tanoticias’, “el delantero fue ofrecido a Audax Italiano y las conversaciones avanzaron, por lo que la operación está muy bien encaminada. Las próximas horas serán clave”.

Con la llegada al cuadro itálico, el ex Colo Colo buscaría relanzar su carrera futbolística que lo llevó a convertirse en uno de los goleadores del ‘Cacique’ y provocó el interés de varios clubes europeos. Sin embargo, con su paso en Italia, Francia y Argentina, no ha podido demostrar lo que prometía.

En Racing Club, su último equipo en el extranjero, apenas disputó seis partidos en el primer semestre del 2026, no convirtió y entregó una asistencia.

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