Un equipo de rescatistas trabajaba para salvar a un hombre que permanece atrapado desde hace una semana bajo los escombros de un edificio en la ciudad de Catia La Mar, en el estado de La Guaira, una de las zonas más devastadas por los terremotos en Venezuela.

Se trata de Hernán Gil, un guardia de seguridad de 43 años que quedó sepultado en la garita de seguridad del inmueble. Equipos de Estados Unidos, El Salvador, Costa Rica, Portugal, México, Chile y Venezuela han estado cavando en dos rutas simultáneas durante los últimos tres días para liberarlo.

Las labores se desarrollan mientras miden el riesgo de derrumbe de un edificio vecino inclinado. Ante esto, reforzaron sus cimientos con madera y hierro para evitar que la estructura se desplome por completo.

Bomberos de Chile involucrados en el rescate

El Cuerpo de Bomberos de Chile publicó un video en X en el que se ve a Gil dentro de su cabina y moviendo la cabeza para mirar a la cámara . Se le ve con una mascarilla y el ojo derecho enrojecido.

“Esto es verdaderamente un milagro”, dijo a la AFP la esposa del hombre, Gusbimar González. Gil ha recibido hidratación a través de una sonda y se instaló un tubo a través del cual le suministraban aire.

Rescate se retrasa

Cuando empezaba a salir el sol en Catia la Mar, el rescate de Gil parecía inminente. Pero se retrasó debido a la necesidad de crear más espacio, señaló un rescatista a una reportera de AFP en el lugar.

La misma fuente, que prefirió no ser identificada, precisó que una vez que lo saquen de la garita debería salir por un túnel de unos 3 metros de largo. “Ya el túnel se terminó, de forma que no hay riesgo de que caiga algo sobre él. Lo que falta es abrir el espacio para sacarlo, que es un tapón de metal que es de la garita”, dijo.