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Ante el frío extremo en Santiago: estos son los alimentos que favorecen el sistema inmune durante el invierno

Con el aumento de virus respiratorios, especialistas explican qué alimentos ayudan al sistema inmune y qué hábitos conviene evitar durante los meses fríos.

Juan Castillo

Getty Images

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Con la llegada del invierno y el aumento de la circulación de virus como la influenza y el virus respiratorio sincicial, la alimentación vuelve a tomar protagonismo en el cuidado diario de la salud.

Aunque no reemplaza la vacunación ni las medidas de autocuidado, una dieta equilibrada entrega nutrientes clave para el funcionamiento del sistema inmune.

La nutricionista de Clínica INDISA, Dana Bortnick, explicó que las defensas del cuerpo no se construyen de un día para otro, sino con hábitos sostenidos. “Es fundamental entender que el sistema inmune no se fortalece de la noche a la mañana. Es un trabajo constante donde la alimentación juega un rol preventivo”, señaló.

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Vitamina C, zinc, Omega-3 y buena hidratación

Entre los alimentos recomendados para esta temporada están los cítricos y kiwis, por su aporte de vitamina C; las legumbres y frutos secos, por su contenido de zinc; además de ajo, cebolla y pescados grasos como jurel o salmón, que entregan Omega-3 y vitamina D. El consumo habitual de vitamina C puede acortar la duración de un resfrío en adultos y niños.

La especialista también puso énfasis en el rol del intestino y la microbiota. “Una parte importante del sistema inmunitario está asociada al intestino, por lo que una alimentación rica en fibra y alimentos fermentados contribuye a mantener una microbiota saludable”, comentó.

Otro punto clave es la hidratación, ya que en invierno suele disminuir la sensación de sed. Bortnick explicó que no es necesario beber solo agua fría y recomendó alternativas como infusiones o caldos caseros. “Mantenerse hidratado es lo que permite que nuestras defensas se movilicen por todo el cuerpo de manera óptima”, indicó.

En cuanto a los hábitos que conviene evitar, la nutricionista advirtió sobre el exceso de azúcares añadidos, ultraprocesados y dietas muy restrictivas, especialmente en meses donde el cuerpo necesita energía suficiente. “Ningún alimento por sí solo previene un resfrío. Lo importante es mantener una alimentación variada, equilibrada y suficiente durante todo el año”, concluyó.

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