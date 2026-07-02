El noble gesto de Metallica: la aplaudida donación para las víctimas de la tragedia en Venezuela

Hace ya una semana, Venezuela sufrió un doble terremoto que, según el último reporte entregado el pasado 1 de julio, dejó un saldo de 2.295 fallecidos y 11.267 heridos, además de millonarios daños en infraestructura, especialmente en Caracas y en el estado de La Guaira.

Debido a la gran cantidad de damnificados y las cuantiosas pérdidas, cientos de organizaciones no gubernamentales (ONG) y artistas de talla mundial han impulsado campañas de recaudación para ir en ayuda de las familias afectadas.

Una de las figuras de la música que manifestó públicamente su apoyo fue la banda Metallica, que utilizó su cuenta de X para anunciar una importante donación de 100 mil dólares a través de All Within My Hands (AWMH), su fundación benéfica.

“En respuesta a los devastadores terremotos que azotaron a Venezuela, AWMH está otorgando 100.000 dólares en apoyo a través de su socio Direct Relief”, señalaron desde la agrupación.

La donación realizada por Metallica, canalizada mediante Direct Relief, será destinada a la compra de insumos de primeros auxilios, artículos de higiene para familias desplazadas y medicamentos para tratar lesiones agudas y enfermedades crónicas.