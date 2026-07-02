El noble gesto de Metallica: la aplaudida donación para las víctimas de la tragedia en Venezuela
La banda norteamericana de Thrash Metal realizó una importante donación a través de su fundación “All Within my Hands”.
Hace ya una semana, Venezuela sufrió un doble terremoto que, según el último reporte entregado el pasado 1 de julio, dejó un saldo de 2.295 fallecidos y 11.267 heridos, además de millonarios daños en infraestructura, especialmente en Caracas y en el estado de La Guaira.
Debido a la gran cantidad de damnificados y las cuantiosas pérdidas, cientos de organizaciones no gubernamentales (ONG) y artistas de talla mundial han impulsado campañas de recaudación para ir en ayuda de las familias afectadas.
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Una de las figuras de la música que manifestó públicamente su apoyo fue la banda Metallica, que utilizó su cuenta de X para anunciar una importante donación de 100 mil dólares a través de All Within My Hands (AWMH), su fundación benéfica.
“En respuesta a los devastadores terremotos que azotaron a Venezuela, AWMH está otorgando 100.000 dólares en apoyo a través de su socio Direct Relief”, señalaron desde la agrupación.
La donación realizada por Metallica, canalizada mediante Direct Relief, será destinada a la compra de insumos de primeros auxilios, artículos de higiene para familias desplazadas y medicamentos para tratar lesiones agudas y enfermedades crónicas.
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